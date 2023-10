Max Verstappen : "Pénalité ? Je n'ai rien fait de mal".

Le triple champion de Formule 1 n'a pas pu rouler aussi vite que les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz lors des qualifications, mais il n'est pas certain que le Néerlandais s'élancera vraiment de la troisième place sur la grille de départ dimanche.

En effet, Max devra s'expliquer auprès des commissaires de course - au plus profond de la nuit européenne - pour avoir attendu longtemps avant de s'engager sur la piste au bout de la voie des stands lors des qualifications. Comme les dépassements sont interdits à cet endroit, une partie de ses adversaires a dû attendre. La FIA enquête sur un blocage illicite.

Max attend l'enquête avec sérénité : "Tout le monde essaie de créer un écart pour un tour rapide, moi aussi. Sauf que je ne l'ai pas fait sur la piste, mais dans la voie des stands. Je ne suis pas non plus le premier à le faire".

"Je suis un peu surpris que l'on enquête sur moi. Dans ce cas, la FIA peut faire de même pour de nombreux autres pilotes".



En effet, après les qualifications, les gardiens du règlement critiquent également cette procédure pour le pilote Mercedes George Russell. De plus, Lewis Hamilton doit se rendre à la direction de course pour avoir roulé trop vite sous un drapeau jaune.



Max à propos de sa qualification : "Je m'attendais à ce que cela se passe mieux. La première partie de la qualification était correcte, la deuxième pas mal non plus, mais ensuite, il n'y a plus eu de progrès. Les pneus ont surchauffé, et dans la troisième partie de la piste, je n'ai fait que glisser".



"Cette piste est tellement difficile à gérer en termes d'adhérence des pneus sur un tour. Les rouleaux ont une tendance extrême à surchauffer ici".



Max aurait-il dû ralentir un peu dans la deuxième partie de la piste pour être plus rapide à la fin dans le secteur du stade ? "Non, je glissais déjà dans le deuxième secteur de la piste".



"Les écarts sont si faibles ici que si tu n'y mets pas les points sur les i, la pole s'envole, comme je l'avais dit jeudi".



Comment Verstappen voit-il la course ? "J'ai mis de côté deux jeux de pneus durs, ce qu'aucun autre pilote n'a fait. Et je peux partir en troisième position, mais du côté propre, qui sait quel sera l'ordre après le premier virage".



"J'ai une voiture de course rapide, je peux être patient. J'attends la course avec impatience".





Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps