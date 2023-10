Max Verstappen: "Penalità? Non ho fatto nulla di male"

Il tre volte campione di Formula 1 non è riuscito ad andare veloce come i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle qualifiche, ma non è chiaro se l'olandese partirà davvero dalla terza posizione in griglia domenica.

Perché Max dovrà spiegare ai commissari di gara - nel cuore della notte europea - di aver aspettato a lungo alla fine della corsia dei box nelle qualifiche prima di entrare in pista. Poiché in quel punto il sorpasso è vietato, alcuni dei suoi avversari hanno dovuto aspettare. La FIA sta indagando per blocco illegale.

Max è rilassato riguardo all'indagine: "Tutti cercano di creare un varco per fare un giro veloce, anche io. L'unica differenza è che io non l'ho fatto in pista, ma ai box. Non sono nemmeno il primo a farlo".

"Sono un po' sorpreso che si indaghi su di me. Allora la FIA può fare lo stesso con molti altri piloti".



In effetti, dopo le qualifiche, i regolatori hanno criticato questa procedura anche con il pilota della Mercedes George Russell. Inoltre, Lewis Hamilton ha dovuto rivolgersi ai commissari sportivi perché aveva guidato troppo velocemente sotto una bandiera gialla.



Max ha parlato delle sue qualifiche: "Mi aspettavo che andasse meglio. La prima parte delle qualifiche è andata bene, anche la seconda non è stata male, ma poi non ci sono stati più progressi. Le gomme si sono surriscaldate, nella terza parte della pista stavo girando a vuoto".



"Questa pista è molto difficile in termini di gestione dell'aderenza degli pneumatici per un giro. I rulli tendono a surriscaldarsi molto qui".



Max avrebbe dovuto rallentare un po' nella seconda parte della pista per essere più veloce alla fine nel settore dello stadio? "No, stavo già scivolando nel secondo settore della pista".



"I distacchi sono così piccoli qui, che se non si riesce a fare tutto al meglio, la pole è andata, come ho detto giovedì".



Come vede Verstappen la gara? "Ho messo da parte due set di gomme dure, nessun altro pilota lo ha fatto. Posso partire terzo ma in modo pulito, chissà quale sarà l'ordine dopo la prima curva".



"Ho una macchina da corsa veloce, posso essere paziente. Aspetto la gara di buon umore".





Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo