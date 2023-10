Max Verstappen: "Penalização? Não fiz nada de errado"

O campeão do mundo Max Verstappen tem de se contentar com o 3º lugar da grelha no último treino para o Grande Prémio do México. Mas o campeão está a ser investigado e Max poderá ser penalizado.

O tricampeão de Fórmula 1 não conseguiu ser tão rápido quanto os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, na qualificação, mas não se sabe se o holandês vai mesmo partir de terceiro na grelha de partida no domingo.

Porque Max vai ter de se explicar - em plena noite europeia - aos comissários de pista por ter esperado muito tempo no final da via das boxes na qualificação antes de entrar em pista. Como as ultrapassagens são proibidas nesse ponto, alguns dos seus adversários tiveram de esperar. A FIA está a investigar o bloqueio ilegal.

Max está tranquilo em relação à investigação: "Toda a gente tenta criar um espaço para uma volta rápida, incluindo eu. A única diferença é que não o fiz na pista, mas nas boxes. Também não sou o primeiro a fazê-lo".

"Estou um pouco surpreendido por estar a ser investigado. Então a FIA pode fazer o mesmo com muitos outros pilotos".



De facto, após a sessão de qualificação, os reguladores também criticaram este procedimento com o piloto da Mercedes, George Russell. Além disso, Lewis Hamilton teve de recorrer aos comissários de pista por ter conduzido demasiado depressa sob bandeira amarela.



Max sobre a sua qualificação: "Esperava que corresse melhor. A primeira parte da qualificação correu bem, a segunda também não foi má, mas depois não houve mais progressos. Os pneus sobreaqueceram e, na terceira parte da pista, andei às voltas".



"Esta pista é muito difícil em termos de gestão da aderência dos pneus durante uma volta. Os rolos tendem a sobreaquecer muito aqui."



Max deveria ter abrandado um pouco na segunda parte da pista para ser mais rápido no final no sector do estádio? "Não, eu já estava a deslizar no segundo sector de inclinação.



"As distâncias são tão pequenas aqui, que se você não fizer tudo no ponto certo, a pole já era - como eu disse na quinta-feira.



Como é que Verstappen vê a corrida? "Coloquei dois jogos de pneus duros de lado, nenhum outro piloto o fez. E posso largar em terceiro, mas no lado limpo, quem sabe qual será a ordem após a primeira curva."



"Tenho um carro de corrida rápido, posso ser paciente. Estou ansioso pela corrida, com boa disposição."





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo