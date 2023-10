Daniel Ricciardo (AlphaTauri/4º): "Mucha energía".

El Honey Badger vuelve por sus fueros: el australiano de 34 años muestra una actuación terrorífica en el Autódromo Hermanos Rodríguez y marca el cuarto mejor tiempo. La última vez que el veterano del GP estuvo tan adelante fue en Italia en 2022, entonces con McLaren.

AlphaTauri se apoyó por completo en el trabajo de equipo en la clasificación. Yuki Tsunoda tuvo que moverse a la parte trasera del campo de todos modos debido a un cambio de motor, por lo que el piloto japonés fue enviado a la pista como donante de rebufo para Ricciardo en las dos primeras partes de la calificación. Daniel fue el tercero más rápido en la Q1 y el cuarto en la Q2.

Pero la velocidad de Ricciardo no se debió únicamente a los leales servicios de Tsunoda: Daniel, ahora sin ayuda, volvió a marcar el cuarto mejor tiempo en la Q3, picantemente más rápido que el piloto al que quiere sustituir en Red Bull Racing en 2025, Sergio Pérez en el coche de Red Bull Racing.

Ricciardo: "Ya noté en Austin cómo estaba casi repleto de energía. Y aquí en México fue bien desde la primera vuelta. No obtuve un buen resultado en Austin, pero ardía en deseos de volver a subirme al coche y me alegré de salir directamente en México."



"Cuando siento fuerzas así dentro de mí, sé que todo va a ir bien. Muchas gracias a Yuki por su perfecta ayuda".



Además de eso, a Ricciardo le gusta este circuito, hizo la pole aquí en 2018, con Red Bull Racing.



Ricciardo continuó: "Fui noveno en la tercera práctica, pero sabía que podía mostrar más velocidad. No solo creo que el cuarto puesto es fabuloso, sino que estoy contento con la corta distancia con la cabeza."



"Nuestra velocidad es real. Hacía tiempo que no afrontaba una carrera desde una posición de salida tan buena, me siento bien."



¿Podrá Ricciardo mostrar ese ritmo en carrera? El australiano sonríe: "Me gustaría responder que sí, pero por supuesto también soy consciente de que algunos equipos punteros podrían mostrar más en el Gran Premio."



"Lucharé después de la salida, pero tampoco quiero hacer ninguna locura. Tengo que encontrar el equilibrio adecuado entre ataque y defensa".





Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo