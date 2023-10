Daniel Ricciardo (AlphaTauri/4e) : "Tant d'énergie".

Le blaireau à miel est de retour en force : l'Australien de 34 ans réalise une performance grandiose à l'Autódromo Hermanos Rodríguez et signe le quatrième temps le plus rapide. La dernière fois que le routinier des GP s'est retrouvé aussi loin devant, c'était en Italie en 2022, à l'époque avec McLaren.

AlphaTauri a misé sur le travail d'équipe lors des qualifications. Yuki Tsunoda devant de toute façon passer à l'arrière du peloton en raison d'un changement de moteur, ils ont envoyé le Japonais en piste pour suivre Ricciardo pendant les deux premières parties des qualifications. Le calcul a fonctionné à merveille : Daniel a été le troisième meilleur temps en Q1 et le quatrième en Q2.

Mais la vitesse de Ricciardo n'était pas seulement due aux loyaux services de Tsunoda : Daniel, désormais sans aide, a de nouveau réalisé le quatrième temps en Q3 - plus rapide, ce qui est piquant, que le pilote qu'il veut remplacer en 2025 chez Red Bull Racing, Sergio Pérez, dans la voiture de Red Bull Racing.

Ricciardo : "Déjà à Austin, j'ai senti que j'explosais d'énergie. Et ici, au Mexique, tout s'est bien passé dès le premier tour. Je n'ai pas eu un bon résultat à Austin, mais je brûlais d'envie de sauter à nouveau dans la voiture tout de suite, et j'étais content que cela continue tout de suite au Mexique".



"Quand je sens de telles forces en moi, je sais que tout va bien se passer. Un grand merci à Yuki pour son aide parfaite".



De plus, Ricciardo aime ce circuit, il y a signé la pole position en 2018, avec Red Bull Racing.



Ricciardo poursuit : "J'étais neuvième lors de la troisième séance d'essais, mais je savais que je pouvais montrer plus de vitesse. Non seulement je trouve la 4e place fabuleuse, mais je suis aussi content de l'écart serré avec les leaders".



"Notre vitesse est réelle. Cela fait longtemps que je n'ai pas pu attaquer une course en partant d'une position aussi favorable - cela fait du bien".



Ricciardo peut-il aussi montrer cette vitesse en course ? L'Australien sourit : "J'aimerais répondre par l'affirmative, mais je suis bien sûr conscient que certaines équipes de pointe pourront peut-être montrer davantage en Grand Prix".



"Je vais me battre après le départ, mais je ne veux pas non plus faire de folies. Je dois trouver le bon équilibre entre attaque et défense".





Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps