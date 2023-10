Daniel Ricciardo (AlphaTauri/4°): "Tanta energia".

Il Tasso del Miele è tornato in piena forma: il 34enne australiano sfodera una prestazione eccezionale all'Autódromo Hermanos Rodríguez e fa segnare il quarto tempo. L'ultima volta che il veterano dei GP era così avanti è stato in Italia nel 2022, allora con la McLaren.

L'AlphaTauri si è affidata interamente al lavoro di squadra nelle qualifiche. Yuki Tsunoda ha dovuto comunque spostarsi in fondo allo schieramento a causa di un cambio di motore, quindi il pilota giapponese è stato mandato in pista come donatore di scia per Ricciardo nelle prime due parti delle qualifiche. La cosa ha funzionato bene: Daniel è stato il terzo più veloce nella Q1 e il quarto nella Q2.

Ma la velocità di Ricciardo non era dovuta solo ai fedeli servizi di Tsunoda: Daniel, ora senza aiuto, ha nuovamente ottenuto il quarto tempo in Q3, decisamente più veloce del pilota che vuole sostituire alla Red Bull Racing nel 2025, Sergio Pérez sulla vettura della Red Bull Racing.

Ricciardo: "Già ad Austin avevo notato che ero quasi pieno di energia. E qui in Messico è andata bene fin dal primo giro. Non ho ottenuto un buon risultato ad Austin, ma ero impaziente di risalire subito in macchina e sono stato felice di andare subito in Messico".



"Quando sento dentro di me forze come queste, so che tutto andrà bene. Ringrazio Yuki per il suo perfetto aiuto".



Inoltre, a Ricciardo piace questo circuito, dove è stato in pole nel 2018 con la Red Bull Racing.



Ricciardo ha continuato: "Ero nono nelle terze prove, ma sapevo di poter mostrare più velocità. Non solo penso che il quarto posto sia favoloso, ma sono anche contento del distacco dalla vetta".



"La nostra velocità è reale. Era da un po' di tempo che non affrontavo una gara da una posizione di partenza così buona: è una bella sensazione".



Ricciardo riuscirà a dimostrare questo ritmo in gara? L'australiano sorride: "Mi piacerebbe rispondere di sì, ma ovviamente mi rendo conto che alcuni top team potrebbero essere in grado di mostrare di più nel Gran Premio".



"Mi batterò dopo la partenza, ma non voglio nemmeno fare follie. Devo trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa".





Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo