Daniel Ricciardo (AlphaTauri/4º): "Muita energia".

Desempenho sensacional de Daniel Ricciardo, oito vezes vencedor de um GP, no último treino para o Grande Prémio do México: quarto na grelha com a AlphaTauri, mais rápido do que Sergio Pérez (Red Bull Racing).

O Honey Badger está de volta com força total: o australiano de 34 anos mostra um desempenho fantástico no Autódromo Hermanos Rodríguez e estabelece o quarto tempo. A última vez que o veterano do GP esteve tão à frente foi em Itália, em 2022, na altura com a McLaren.

A AlphaTauri contou inteiramente com o trabalho de equipa na qualificação. Yuki Tsunoda teve de passar para a parte de trás do pelotão devido a uma mudança de motor, por isso o piloto japonês foi enviado para a pista como dador de "slipstream" para Ricciardo nas duas primeiras partes da qualificação. Funcionou bem - Daniel foi o terceiro mais rápido na Q1 e o quarto mais rápido na Q2.

Mas a velocidade de Ricciardo não se deveu apenas aos leais serviços de Tsunoda: Daniel, agora sem ajuda, voltou a registar o quarto tempo na Q3 - ligeiramente mais rápido do que o piloto que quer substituir na Red Bull Racing em 2025, Sergio Pérez, no carro da Red Bull Racing.

Ricciardo: "Já tinha reparado em Austin que estava quase a rebentar de energia. E aqui no México correu bem desde a primeira volta. Não tive um bom resultado em Austin, mas estava a arder para voltar a entrar no carro e fiquei contente por ter entrado logo no México."



"Quando sinto forças como esta dentro de mim, sei que tudo vai correr bem. Muito obrigado ao Yuki pela sua ajuda perfeita."



Para além disso, Ricciardo gosta deste circuito, ele esteve na pole aqui em 2018, com a Red Bull Racing.



Ricciardo continuou: "Fiquei em nono no terceiro treino, mas sabia que podia mostrar mais velocidade. Não só acho que o quarto lugar é fabuloso, como também estou satisfeito com a diferença para o topo."



"A nossa velocidade é real. Fazia tempo que eu não conseguia enfrentar uma corrida com uma posição de largada tão boa - é uma sensação boa."



Ricciardo pode mostrar esse ritmo na corrida? O australiano sorri: "Gostaria de responder que sim, mas é claro que também percebo que algumas equipas de topo podem ser capazes de mostrar mais no Grande Prémio."



"Vou lutar depois da partida, mas também não quero fazer nenhuma loucura. Tenho de encontrar o equilíbrio certo entre ataque e defesa."





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo