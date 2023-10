Lewis Hamilton (Mercedes/6º): "Una pesadilla".

Constantes altibajos para Mercedes: En Texas, Lewis Hamilton le dio un infierno a su rival Max Verstappen, hasta el final, segundo puesto para el inglés. Más tarde lo perdió porque la placa del suelo estaba demasiado desgastada.

En México, sin embargo, Mercedes parecía desdentado, los coches deslizaban demasiado, los neumáticos se degradaban demasiado, Hamilton sólo fue sexto en clasificación, Russell tampoco se conformó con el octavo puesto.

Hamilton, ganador de 103 Grandes Premios, afirma: "He tenido el coche en mis manos todo el fin de semana. Es una pesadilla conducir el coche aquí, parece que al coche no le gusta esta pista".

"Hicimos progresos con la puesta a punto durante la calificación, fue mejor que en los entrenamientos libres. Pero es muy difícil conseguir que el coche funcione bien aquí. A veces funciona, a veces no".



"No me ha sido posible exprimir más velocidad del coche. Quizá con una vuelta mejor podría haber atrapado a Pérez, que estaba unas milésimas por delante de mí".



¿Qué espera el campeón de los récords del Gran Premio? Lewis dice: "Va a ser una carrera dura. El coche va demasiado caliente, los neumáticos se recalientan, los frenos se recalientan. No será fácil acabar en un buen puesto".





Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo