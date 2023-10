Lewis Hamilton (Mercedes/6°): "Un incubo".

Solo la posizione 6 in griglia per il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton in Messico. Il campione della Mercedes ha dichiarato: "Sono riuscito a migliorare l'assetto, ma sarà una gara difficile".

Alti e bassi continui per la Mercedes: In Texas, Lewis Hamilton ha dato filo da torcere al suo rivale Max Verstappen, fino al traguardo, secondo posto per l'inglese. In seguito lo ha perso perché il pianale era troppo usurato.

In Messico, invece, la Mercedes è sembrata senza denti, le macchine scivolavano troppo, le gomme si degradavano in modo troppo marcato, Hamilton era solo sesto in qualifica, Russell non si è accontentato nemmeno dell'ottavo posto.

Il 103 volte vincitore del GP Hamilton ha dichiarato: "Ho avuto il mio bel da fare con la macchina per tutto il weekend. È un vero incubo guidare la macchina qui, sembra che alla macchina non piaccia questa pista".

"Abbiamo fatto progressi con la messa a punto durante le qualifiche, è andata meglio che nelle prove libere. Ma è davvero difficile portare la macchina nella migliore finestra di lavoro qui. A volte funziona, a volte no".



"Non mi è stato possibile spremere più velocità dalla macchina. Forse con un giro migliore avrei potuto raggiungere Pérez, che mi precedeva di pochi millesimi".



Cosa si aspetta il campione dei record dal Gran Premio? Lewis dice: "Sarà una gara difficile. La macchina è troppo calda, le gomme si surriscaldano, i freni si surriscaldano. Non sarà facile finire in un buon posto".





Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo