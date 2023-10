Lewis Hamilton (Mercedes/6º): "Um pesadelo".

Os altos e baixos da Mercedes são constantes: No Texas, Lewis Hamilton infernizou o seu rival Max Verstappen, até ao fim, com o segundo lugar do inglês. Mais tarde, perdeu-o porque a placa do piso estava demasiado gasta.

No México, no entanto, a Mercedes pareceu desdentada, os carros deslizaram demasiado, os pneus degradaram-se demasiado, Hamilton foi apenas sexto na qualificação, Russell também não ficou satisfeito com o 8º lugar.

Hamilton, 103 vezes vencedor de um GP, afirma: "Tive muito trabalho com o carro durante todo o fim de semana. É um pesadelo conduzir o carro aqui, o carro parece não gostar desta pista".

"Fizemos progressos com a afinação durante a qualificação, correu melhor do que nos treinos livres. Mas é muito difícil colocar o carro na melhor janela de trabalho aqui. Às vezes funciona, outras vezes não."



"Não me foi possível extrair mais velocidade do carro. Talvez com uma volta melhor eu pudesse ter alcançado Pérez, que estava apenas alguns milésimos à minha frente."



O que é que o campeão recordista espera do Grande Prémio? Lewis diz: "Vai ser uma corrida difícil. O carro está muito quente, os pneus estão a sobreaquecer, os travões estão a sobreaquecer. Não vai ser fácil terminar num bom lugar".





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo