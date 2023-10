Lando Norris (McLaren/19º): Vergüenza en lugar de triunfo

Después de la tercera sesión de entrenamientos libres, hubo un intenso debate en el Autódromo Hermanos Rodríguez: ¿Quién sería el rival más fuerte para el campeón del mundo Max Verstappen? Muchos tenían en mente al piloto inglés de McLaren Lando Norris.

Y ahora esto: Norris fuera en el primer segmento de clasificación, sólo clasificado 19º, por lo que no es ningún consuelo que el británico subirá un poco debido a las sanciones de Logan Sargeant y Yuki Tsunoda.

Norris es duro consigo mismo: "Sabía que iba a estar reñido en el primer segmento de clasificación cuando salí con neumáticos blandos. En el primer intento bloqueé una rueda y me salí de la pista. En el segundo intento llegué a las banderas amarillas por el trompo de Fernando Alonso".

"Ha sido una pena. Al final sólo tuve una oportunidad de hacer una vuelta rápida y la desaproveché."



"Lo que realmente me molesta es que sé que tenemos buena velocidad. Sé que con una buena vuelta podría haber acabado primero".



Y la velocidad no solo era prometedora con el depósito casi vacío: Norris hizo mejores tandas de resistencia el viernes que Max. Verstappen.



Pero en lugar de la segunda pole después de Rusia 2021 y una gran posición de salida para una posible primera victoria en un GP, ahora esta derrota. Conducir desde tan atrás a la parte delantera no es imposible en México, pero muy difícil.



Andrea Stella, jefe del equipo McLaren: "Teníamos ritmo suficiente para superar el obstáculo de la Q1 con neumáticos de dureza media. Así que enviamos a Lando a pista con ese compuesto. Pero entonces surgió un problema técnico con el coche. Le pedimos que parara la vuelta. Con los neumáticos blandos, Lando cometió un error, y luego vio la bandera amarilla por culpa de Alonso, y eso fue todo. Fue una cadena de circunstancias desafortunadas".





Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo