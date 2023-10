Lando Norris (McLaren/19e) : L'embarras au lieu du triomphe

Après les essais libres, on pensait que Lando Norris, le pilote McLaren, aurait son mot à dire pour la pole position au Mexique. Or, il se retrouve 19e au classement des qualifications. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?

Après la troisième séance d'essais libres, les discussions ont été intenses à l'Autódromo Hermanos Rodríguez : Qui serait le plus fort challenger du champion du monde Max Verstappen ? Beaucoup pensaient au pilote anglais de McLaren, Lando Norris.

Et voilà : Norris est éliminé dès le premier segment des qualifications, il n'est classé qu'en 19e position, et ce n'est pas une consolation de savoir que le Britannique va encore progresser un peu en raison des pénalités de Logan Sargeant et Yuki Tsunoda.

Norris est dur avec lui-même : "Je savais que ce serait serré lors du premier segment de qualification, lorsque je suis entré en piste avec des pneus tendres. Lors de ma première tentative, j'ai bloqué une roue et je suis sorti de la piste. Au deuxième essai, j'ai été pris dans les drapeaux jaunes à cause du tête-à-queue de Fernando Alonso".

"Tout cela est bien dommage. Je n'avais finalement qu'une seule chance de faire un tour rapide, et je l'ai gâchée".



"Ce qui m'énerve vraiment, c'est que je sais que nous avons une bonne vitesse. Je sais qu'avec un bon tour, j'aurais pu finir en première position".



Et la vitesse n'était pas seulement prometteuse avec un réservoir presque vide : vendredi, Norris a réalisé de meilleures courses d'endurance que Max. Verstappen.



Mais au lieu d'une deuxième pole après Russie 2021 et d'une excellente position de départ pour une possible première victoire en GP, maintenant ce revers. Partir de si loin pour arriver devant n'est pas impossible au Mexique, mais très difficile.



Le directeur de l'équipe McLaren Andrea Stella : "Nous avions suffisamment de vitesse pour franchir l'obstacle de la Q1 en pneus médium. Nous avons donc envoyé Lando en piste avec ce mélange. Mais il y a eu un problème technique sur la voiture. Nous lui avons demandé d'arrêter le tour. En pneus tendres, Lando a fait une erreur, puis il a été pris dans le drapeau jaune à cause d'Alonso - c'est tout. C'était juste un enchaînement de circonstances malheureuses".





Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps