Lando Norris (McLaren/19°): Imbarazzo invece di trionfare

Dopo la terza sessione di prove libere, all'Autódromo Hermanos Rodríguez si è discusso intensamente: Chi sarebbe il più forte sfidante del campione del mondo Max Verstappen? Molti pensavano al pilota inglese della McLaren Lando Norris.

E ora questo: Norris è uscito dal primo segmento di qualifiche, classificandosi solo 19°, quindi non è una consolazione che il britannico salirà un po' di posizione a causa delle penalità di Logan Sargeant e Yuki Tsunoda.

Norris è duro con se stesso: "Sapevo che sarebbe stata una gara combattuta nel primo segmento di qualifica quando sono uscito con le gomme morbide. Al primo tentativo ho bloccato una ruota e sono scivolato fuori pista. Nel secondo tentativo sono finito in regime di bandiere gialle a causa del testacoda di Fernando Alonso".

"È un vero peccato. Alla fine ho avuto solo una possibilità di fare un giro veloce e l'ho sprecata".



"Quello che mi infastidisce è che so che abbiamo una buona velocità. So che con un buon giro avrei potuto arrivare primo".



E la velocità non era solo promettente con un serbatoio quasi vuoto: Norris ha fatto un giro di resistenza migliore di Max. Verstappen.



Ma invece della seconda pole dopo Russia 2021 e di un'ottima posizione di partenza per una possibile prima vittoria in un GP, ora questa sconfitta. Guidare da così lontano verso i primi posti non è impossibile in Messico, ma molto difficile.



Il team boss della McLaren, Andrea Stella: "Avevamo abbastanza ritmo per superare l'ostacolo della Q1 con gomme medie e dure. Così abbiamo mandato in pista Lando con quella mescola. Ma poi c'è stato un problema tecnico con la vettura. Gli abbiamo chiesto di interrompere il giro. Con le gomme morbide Lando ha commesso un errore, poi è entrato in regime di bandiera gialla a causa di Alonso e così è stato. È stata solo una catena di circostanze sfortunate".





Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo