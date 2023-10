Lando Norris (McLaren/19º): Vergonha em vez de triunfo

Após a terceira sessão de treinos livres, houve uma intensa discussão no Autódromo Hermanos Rodríguez: Quem seria o adversário mais forte do campeão mundial Max Verstappen? Muitos tinham em mente o piloto inglês da McLaren, Lando Norris.

E agora isto: Norris saiu no primeiro segmento de qualificação, apenas classificado em 19º, pelo que não serve de consolo o facto de o britânico subir um pouco na classificação devido às penalizações de Logan Sargeant e Yuki Tsunoda.

Norris é duro consigo próprio: "Sabia que ia ser renhido no primeiro segmento de qualificação quando saí com pneus macios. Na primeira tentativa, bloqueei uma roda e deslizei para fora da pista. Na segunda tentativa, fui apanhado pelas bandeiras amarelas devido ao pião do Fernando Alonso."

"É tudo uma pena. Só tive uma oportunidade de fazer uma volta rápida no final e desperdicei-a."



"O que realmente me irrita é que sei que temos boa velocidade. Sei que com uma boa volta poderia ter terminado em primeiro."



E a velocidade não era apenas promissora com um tanque quase vazio: Norris fez corridas de resistência melhores na sexta-feira do que Max. Verstappen.



Mas em vez da segunda pole depois da Rússia 2021 e de uma excelente posição de partida para uma possível primeira vitória num GP, agora esta derrota. Conduzir de tão longe para a frente não é impossível no México, mas é muito difícil.



Andrea Stella, chefe de equipa da McLaren: "Tínhamos ritmo suficiente para ultrapassar o obstáculo da Q1 com pneus médios duros. Por isso, mandámos o Lando para a pista com esse composto. Mas depois houve um problema técnico com o carro. Pedimos-lhe para parar a volta. Com os pneus macios, o Lando cometeu um erro, depois apanhou a bandeira amarela por causa do Alonso - foi isso. Foi apenas uma cadeia de circunstâncias infelizes".





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo