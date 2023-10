México: Sin sanciones de la FIA para Verstappen y Hamilton

Mientras se desarrollaban los emocionantes entrenamientos finales del tradicional GP de México, una serie de mensajes de los directores de carrera parpadeaban en las pantallas: cinco casos se consideraban tan graves que los respectivos pilotos habían sido convocados.

Fueron investigados contra:

George Russell: oponente bloqueado a la salida del pit lane.

Max Verstappen: misma infracción

Fernando Alonso: misma infracción

Lewis Hamilton: demasiado rápido en bandera amarilla

Logan Sargeant: adelantamiento bajo bandera amarilla

Williams: infracción en el pit lane

Yuki Tsunoda: testigo de la infracción de Williams

Los investigadores: Garry Connelly de Australia, Danny Sullivan de Estados Unidos, Alfonso Oros Trigueros de México y Loic Bacquelaine de Bélgica.

Max Verstappen, George Russell y Fernando Alonso habían hecho lo mismo: tomarse su tiempo al salir de boxes para crear un hueco delante de ellos. Detrás de ellos, los rivales tuvieron que esperar porque sólo se permite adelantar en cualquier momento si un piloto tiene problemas técnicos evidentes.



Para los comisarios de carrera, existía por tanto una sospecha de bloqueo a los adversarios, y eso es digno de investigación, si no de sanción, según el artículo 35.5 del reglamento deportivo.



Lewis Hamilton fue acusado de conducir demasiado rápido cuando pasó por el lugar donde Fernando Alonso había hecho un trompo.



Logan Sargeant tuvo que dar explicaciones por un supuesto adelantamiento bajo bandera amarilla.



Albon y Tsunoda fueron citados por atropellar el piloto japonés de AlphaTauri material de Williams en el pit lane, supuestamente colocado de forma descuidada.



A intervalos de 15 minutos, se pidió a los pilotos que fueran entrevistados: Russell a las 16.45 (0.45 en Europa), luego Verstappen, Alonso, Hamilton, Sargeant y representantes de Williams, así como Tsunoda.



Casi a las 3.00 hora europea se anunció: Sin sanción para Verstappen, Russell y Alonso, sin sanción para Hamilton por supuesto exceso de velocidad bajo amarilla.



Los comisarios de carrera explicaron: "El comportamiento de los pilotos es consecuencia directa de las normas de los comisarios de carrera en cuanto a respetar un tiempo mínimo." (Se trata de que los pilotos no se entretengan durante las vueltas de calentamiento y de salida).



Los responsables del reglamento continúan: "No obstante, deben evitarse las paradas no esenciales a la salida del pit lane. Está claro que aquí surge una contradicción: los pilotos quieren abrir hueco, pero para ello no quieren conducir demasiado despacio después en la pista. Al final, es un mal menor tener un atasco en el pit lane que coches de carreras con grandes diferencias de velocidad en la pista. Los pilotos actuaron de buena fe".



En cuanto a Hamilton, los comisarios ven probado que el piloto de Mercedes actuó correctamente. "Cuando giró en la curva 1, no había ninguna advertencia amarilla en el lateral de la pista ni en su cabina. Hay una luz verde a la entrada de la curva 2, luego dos pulsaciones de amarillo antes de que el indicador se apagara. El piloto iba ligeramente más lento que en su vuelta rápida anterior. Por lo tanto, su comportamiento no puede interpretarse como una violación del reglamento".



Diez puestos atrás en la parrilla para Logan Sargeant. Una penalización sin consecuencias, ya que el estadounidense terminó último en los últimos entrenamientos.



Era indiscutible que había adelantado al coche de Yuki Tsunoda bajo amarilla.



Como Williams había colocado material en el pit lane sin permiso, el equipo recibió una multa de 20.000 euros, 10.000 de los cuales en suspenso (más de un año).





Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo