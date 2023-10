Mexique : pas de pénalités FIA pour Verstappen et Hamilton

Alors que les essais finaux du traditionnel GP du Mexique étaient encore en cours, des messages de la direction de la course ont été diffusés par écrans interposés : cinq cas ont été considérés comme suffisamment graves pour que les pilotes concernés soient convoqués.

L'enquête portait sur :

George Russell : adversaire bloqué à la sortie de la voie des stands

Max Verstappen : même infraction

Fernando Alonso : même infraction

Lewis Hamilton : excès de vitesse au drapeau jaune

Logan Sargeant : dépassement sous drapeau jaune

Williams : infraction dans la voie des stands

Yuki Tsunoda : témoin de l'infraction de Williams

Les enquêteurs : Garry Connelly d'Australie, Danny Sullivan des Etats-Unis, Alfonso Oros Trigueros du Mexique ainsi que Loic Bacquelaine de Belgique.

Max Verstappen, George Russell et Fernando Alonso avaient tous fait la même chose : ils ont pris leur temps en quittant la voie des stands pour créer un écart devant eux. Derrière, les adversaires devaient attendre, car à chaque endroit, les dépassements ne sont autorisés que si un pilote a des problèmes techniques évidents.



Pour les commissaires de course, il y avait donc suspicion de blocage des adversaires, et cela mérite une enquête, voire une sanction, selon l'article 35.5 du règlement sportif.



Lewis Hamilton a été accusé d'avoir roulé trop vite lorsqu'il a passé l'endroit où Fernando Alonso s'était retourné.



Logan Sargeant a dû s'expliquer pour avoir prétendument effectué un dépassement sous drapeau jaune.



Albon et Tsunoda ont été convoqués parce que le pilote japonais d'AlphaTauri avait roulé sur du matériel de Williams dans la voie des stands, qui aurait été placé sans précaution.



Toutes les 15 minutes, les pilotes ont été convoqués pour une interview : Russell à 16h45 (0h45 en Europe), puis Verstappen, Alonso, Hamilton, Sargeant et des représentants de Williams ainsi que Tsunoda.



A près de 3 heures, heure européenne, on a appris la nouvelle : Pas de pénalité pour Verstappen, Russell et Alonso, pas de pénalité pour Hamilton pour avoir soi-disant roulé trop vite sous le jaune.



Les commissaires de course ont déclaré : "Le comportement des pilotes est une conséquence directe des règles de la direction de course en matière de respect d'un temps minimum". (Il s'agit ici d'éviter que les pilotes ne traînent pendant les tours d'échauffement et de sortie de piste).



Les gardiens du règlement poursuivent : "Néanmoins, les arrêts non nécessaires à la sortie de la voie des stands devraient être évités. Il est clair qu'il y a là une contradiction - les pilotes veulent créer un écart, mais pour cela, ils ne doivent pas rouler trop lentement plus tard sur la piste. En fin de compte, c'est un moindre mal d'avoir un embouteillage dans la voie des stands que d'avoir des voitures de course avec de grandes différences de vitesse sur la piste. Les pilotes ont agi de bonne foi".



En ce qui concerne Hamilton, les commissaires considèrent qu'il a été prouvé que le pilote Mercedes a agi correctement. "Lorsqu'il est entré dans le virage 1, il n'y avait pas d'avertissement jaune sur le bord de la piste ou dans son cockpit. À l'entrée du virage 2, un feu vert est affiché, puis deux impulsions de jaune avant que l'indicateur ne s'éteigne. Le pilote était légèrement plus lent que lors de son tour rapide précédent. Son comportement ne peut donc pas être interprété comme une infraction au règlement".



Dix places de moins sur la grille de départ pour Logan Sargeant. Une sanction sans conséquence, puisque l'Américain s'est classé dernier lors des essais finaux.



Il était irréfutable qu'il avait dépassé la voiture de Yuki Tsunoda sous jaune.



Parce que Williams avait placé du matériel dans la voie des stands sans autorisation, l'équipe a reçu une amende de 20.000 euros, dont 10.000 avec sursis (plus d'un an).





Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps