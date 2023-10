Messico: nessuna sanzione FIA per Verstappen e Hamilton

Mentre erano ancora in corso le emozionanti prove finali del tradizionale GP del Messico, una serie di messaggi da parte dei direttori di gara ha attraversato gli schermi: cinque casi sono stati ritenuti così gravi da convocare i rispettivi piloti.

Le indagini riguardavano:

George Russell: avversario bloccato all'uscita della corsia dei box.

Max Verstappen: stessa infrazione

Fernando Alonso: stessa infrazione

Lewis Hamilton: velocità eccessiva in regime di bandiere gialle

Logan Sargeant: sorpasso in regime di bandiera gialla

Williams: infrazione nella corsia dei box

Yuki Tsunoda: testimone dell'infrazione Williams

Gli investigatori: Garry Connelly dall'Australia, Danny Sullivan dagli USA, Alfonso Oros Trigueros dal Messico e Loic Bacquelaine dal Belgio.

Max Verstappen, George Russell e Fernando Alonso hanno fatto tutti la stessa cosa: hanno lasciato la corsia dei box con calma per creare un varco davanti a loro. Dietro di loro, gli avversari hanno dovuto aspettare perché il sorpasso è consentito solo se un pilota ha evidenti problemi tecnici.



Per i commissari di gara c'era quindi il sospetto di aver bloccato gli avversari e questo merita un'indagine, se non una punizione, secondo l'articolo 35.5 del regolamento sportivo.



Lewis Hamilton è stato accusato di aver guidato troppo velocemente quando ha superato il punto in cui Fernando Alonso era andato in testacoda.



Logan Sargeant ha dovuto giustificarsi per un presunto sorpasso in regime di bandiera gialla.



Albon e Tsunoda sono stati citati per il fatto che il pilota giapponese dell'AlphaTauri ha investito il materiale della Williams nella corsia dei box, che sarebbe stato posizionato in modo incauto.



A intervalli di 15 minuti, ai piloti è stato chiesto di essere intervistati: Russell alle 16.45 (0.45 in Europa), poi Verstappen, Alonso, Hamilton, Sargeant e i rappresentanti della Williams oltre a Tsunoda.



Quasi alle 3.00 ora europea è stato annunciato: Nessuna penalità per Verstappen, Russell e Alonso, nessuna penalità per Hamilton per presunta velocità in regime di giallo.



I commissari di gara hanno spiegato: "Il comportamento dei piloti è una diretta conseguenza delle regole dei commissari di gara in termini di rispetto di un tempo minimo". (Questo riguarda i piloti che non si attardano durante i giri di riscaldamento e di uscita).



I responsabili delle regole continuano: "Tuttavia, le soste non indispensabili all'uscita della corsia dei box dovrebbero essere evitate. È chiaro che in questo caso si verifica una contraddizione: i piloti vogliono creare un distacco, ma per farlo non vogliono guidare troppo lentamente in seguito sulla pista. Alla fine, è il male minore avere un ingorgo nella corsia dei box piuttosto che far correre le auto con grandi differenze di velocità sulla pista. I piloti hanno agito in buona fede".



Per quanto riguarda Hamilton, i commissari ritengono provato che il pilota della Mercedes abbia agito correttamente. "Quando ha svoltato alla curva 1, non c'era alcun avviso di giallo sul lato della pista o nel suo abitacolo. C'è una luce verde all'ingresso della curva 2, poi due impulsi di giallo prima che l'indicatore si spenga. Il pilota era leggermente più lento rispetto al suo giro veloce precedente. Pertanto, il suo comportamento non può essere interpretato come una violazione delle regole".



Dieci posizioni indietro sulla griglia di partenza per Logan Sargeant. Una penalità senza conseguenze, visto che lo statunitense è arrivato ultimo nelle prove finali.



Era incontrovertibile che avesse superato la vettura di Yuki Tsunoda in regime di giallo.



Poiché la Williams aveva collocato materiale nella corsia dei box senza autorizzazione, la squadra ha ricevuto una multa di 20.000 euro, di cui 10.000 sospesi (per un anno).





Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo