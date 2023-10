México: Verstappen e Hamilton sem sanções da FIA

Enquanto decorria o emocionante último treino do tradicional GP do México, uma série de mensagens dos directores de prova passava pelos ecrãs: cinco casos foram considerados tão graves que os respectivos pilotos foram convocados.

Foram investigados contra:

George Russell: oponente bloqueado na saída do pit lane.

Max Verstappen: a mesma infração

Fernando Alonso: mesma infração

Lewis Hamilton: demasiado rápido em bandeira amarela

Logan Sargeant: ultrapassagem sob bandeira amarela

Williams: infração na via das boxes

Yuki Tsunoda: testemunha da infração da Williams

Os investigadores: Garry Connelly da Austrália, Danny Sullivan dos EUA, Alfonso Oros Trigueros do México e Loic Bacquelaine da Bélgica.

Max Verstappen, George Russell e Fernando Alonso fizeram todos a mesma coisa - demoraram a sair das boxes para criar um espaço à sua frente. Atrás deles, os adversários tiveram de esperar porque a ultrapassagem só é permitida em qualquer altura se um piloto tiver problemas técnicos óbvios.



Para os comissários da corrida, havia portanto uma suspeita de bloqueio dos adversários, o que merece ser investigado, se não mesmo punido, de acordo com o artigo 35.5 do regulamento desportivo.



Lewis Hamilton foi acusado de conduzir demasiado depressa quando passou pelo local onde Fernando Alonso tinha rodado.



Logan Sargeant teve de se explicar por alegadamente ter feito uma ultrapassagem sob bandeira amarela.



Albon e Tsunoda foram citados por o piloto japonês da AlphaTauri ter atropelado material da Williams nas boxes, que terá sido colocado de forma descuidada.



Em intervalos de 15 minutos, os pilotos foram convidados a serem entrevistados: Russell às 16h45 (0h45 na Europa), depois Verstappen, Alonso, Hamilton, Sargeant e representantes da Williams, além de Tsunoda.



Quase às 15h00, hora europeia, foi anunciado: Nenhuma penalização para Verstappen, Russell e Alonso, nenhuma penalização para Hamilton por alegado excesso de velocidade sob amarela.



Os comissários de prova explicaram: "O comportamento dos pilotos é uma consequência direta das regras dos comissários de prova em termos de respeito por um tempo mínimo". (Isto tem a ver com o facto de os pilotos não se atrasarem durante as voltas de aquecimento e de saída).



Os responsáveis pelas regras continuam: "No entanto, devem ser evitadas as paragens não essenciais à saída da via das boxes. É evidente que surge aqui uma contradição - os pilotos querem criar uma distância, mas para o fazer não querem conduzir demasiado devagar mais tarde na pista de corrida. No fim de contas, é preferível ter um engarrafamento nas boxes do que ter carros de corrida com grandes diferenças de velocidade na pista. Os pilotos agiram de boa fé".



Quanto a Hamilton, os comissários consideram que ficou provado que o piloto da Mercedes agiu corretamente. "Quando ele virou para a curva 1, não havia qualquer aviso amarelo na berma da pista ou no seu cockpit. Há uma luz verde à entrada da curva 2, depois dois impulsos de amarelo antes de o indicador se apagar. O piloto estava ligeiramente mais lento do que na sua volta rápida anterior. Por isso, o seu comportamento não pode ser interpretado como uma violação das regras".



Dez lugares atrás na grelha para Logan Sargeant. Uma penalização sem consequências, uma vez que o americano terminou em último no último treino.



É incontestável que ele ultrapassou o carro de Yuki Tsunoda com a amarela.



Como a Williams colocou material nas boxes sem autorização, a equipa recebeu uma multa de 20.000 euros, dos quais 10.000 estão suspensos (durante um ano).





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo