Las estrellas de Ferrari: Por qué la primera vuelta de clasificación fue mejor

Las estrellas de Ferrari se aseguraron el 1º y 2º puesto en la clasificación de México. Lo inusual es que no pudieran mejorar en el último intento. Dieron una explicación al respecto después de la persecución de tiempos.

Para Charles Leclerc, estaba claro el viernes por la tarde: "Sería una gran sorpresa que consiguiéramos la pole aquí". Y confesaba al mismo tiempo: "Tengo la sensación de que estamos un poco lejos este fin de semana para acabar delante". Pero tras la persecución cronometrada del sábado, estaba claro: el monegasco podría afrontar el 19º Gran Premio del año desde la primera fila de la parrilla.

Para alegría del equipo Ferrari, su compañero Carlos Sainz completa la primera fila. El español fue sólo 0,067 segundos más lento que el autor de la pole. Sorprende no sólo el buen rendimiento de los dos pilotos de rojo, sino también el hecho de que hayan asegurado sus posiciones en parrilla con el primer intento de clasificación. Normalmente, la batalla por la pole se decide en la lucha final por los tiempos, cuando hay menos combustible en el depósito y las condiciones de la pista son mejores.

Leclerc sabe por qué fue mejor en el primer intento de Q3 que al final. Explicó: "Por mi parte, no pude mejorar porque bloqueé las ruedas, creo que ocurrió en la cuarta curva. Desde ese momento supe que mi vuelta estaba prácticamente perdida. Así que no fue una gran sorpresa para mí no poder mejorar".

Sainz, por su parte, se preguntaba: "Fue extraño porque la segunda vuelta de la Q3 me pareció mucho más limpia que la primera. Sentí que mi último intento era mi segunda vuelta buena del fin de semana. Y luego miré el tiempo y era más lento. No entiendo por qué esa vuelta me pareció mucho mejor".

"Ha sido así todo el fin de semana hasta ahora, no entiendo por qué algunas vueltas se sienten mejor que otras. Debe tener algo que ver con la preparación de los neumáticos, que luego lleva a un mejor o peor agarre. Si la preparación no es óptima, supongo que la vuelta puede parecer mejor, pero se pierde ese pequeño porcentaje de agarre. Creo que eso me pasó en mi última vuelta de clasificación", añadió el madrileño de 29 años.



Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo