Les stars de Ferrari : pourquoi le premier tour de qualification était meilleur

Pour Charles Leclerc, une chose était sûre vendredi soir : "Ce serait une énorme surprise si nous parvenions à décrocher la pole ici". Et il avouait dans la foulée : "j'ai l'impression que nous sommes un peu trop loin ce week-end pour être aux avant-postes". Mais à l'issue de la chasse aux chronos du samedi, le Monégasque était certain de pouvoir aborder le 19e Grand Prix de l'année depuis la première ligne de la grille de départ.

Pour le plus grand plaisir de l'équipe Ferrari, son coéquipier Carlos Sainz complète la première ligne de départ. L'Espagnol n'a été que 0,067 seconde plus lent que le poleman. Ce qui est surprenant, ce n'est pas seulement la forte performance des deux pilotes en rouge, mais aussi le fait qu'ils aient assuré leur place sur la grille de départ dès la première tentative de qualification. Normalement, la bataille pour la pole se joue lors de la dernière course contre la montre, lorsqu'il y a le moins de carburant dans le réservoir et que les conditions de piste sont les meilleures.

Leclerc sait pourquoi il a été meilleur lors de la première tentative de Q3 qu'à la fin. Il expliquait : "De mon côté, je n'ai pas pu m'améliorer parce que j'ai bloqué les roues, je crois que c'est arrivé au quatrième virage. A partir de ce moment, je savais que mon tour était fichu. Ce n'était donc pas une grande surprise pour moi de ne pas pouvoir m'améliorer".

Sainz s'étonnait en revanche : "C'était étrange parce que le deuxième tour de Q3 semblait beaucoup plus propre que le premier. J'avais l'impression que ma dernière tentative était mon deuxième bon tour du week-end. Et puis j'ai regardé mon temps au tour et j'étais plus lent. Je ne comprends pas pourquoi ce tour m'a semblé bien meilleur".

"Cela a été le cas tout le week-end jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi certains tours se sentent mieux que d'autres. Cela doit avoir un rapport avec la préparation des pneus, qui conduit ensuite à une meilleure ou une moins bonne adhérence. Si la préparation n'est pas optimale, le tour peut sembler meilleur, mais il te manque ce petit pourcentage d'adhérence. Je pense que cela s'est produit lors de mon dernier tour de qualification", a ajouté le pilote madrilène de 29 ans.



Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps