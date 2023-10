Stelle Ferrari: perché il primo giro di qualifica è stato migliore

Le stelle della Ferrari si sono assicurate il 1° e il 2° posto nelle qualifiche in Messico. L'aspetto insolito è che non sono riuscite a migliorarsi nell'ultimo tentativo. Hanno fornito una spiegazione per questo dopo la caccia al tempo.

Per Charles Leclerc, il venerdì sera era chiaro: "Sarebbe una grande sorpresa se facessimo la pole qui". E ha confessato allo stesso tempo: "Ho la sensazione che questo weekend siamo un po' troppo lontani per finire davanti". Ma dopo la caccia al tempo di sabato, era chiaro: il monegasco avrebbe potuto affrontare il 19° Gran Premio dell'anno dalla prima fila della griglia.

Per la gioia del team Ferrari, il suo compagno di squadra Carlos Sainz completa la prima fila. Lo spagnolo è stato più lento di soli 0,067 secondi rispetto al poleman. A sorprendere non è solo la forte prestazione dei due piloti in rosso, ma anche il fatto che si siano assicurati la posizione in griglia al primo tentativo di qualifica. Normalmente, la battaglia per la pole si decide nella rincorsa finale ai tempi, quando c'è meno carburante nel serbatoio e le condizioni della pista sono migliori.

Leclerc sa perché è andato meglio nel primo tentativo di Q3 che alla fine. Ha spiegato: "Da parte mia, non sono riuscito a migliorare perché ho bloccato le ruote, credo sia successo alla quarta curva. Da quel momento ho capito che il mio giro era praticamente andato. Quindi non è stata una grande sorpresa per me non poter migliorare".

Sainz, invece, si è chiesto: "È stato strano perché il secondo giro della Q3 sembrava molto più pulito del primo. Mi sembrava che il mio ultimo tentativo fosse il secondo giro buono del weekend. Poi ho guardato il tempo sul giro ed ero più lento. Non capisco perché il giro sia stato migliore".

"È stato così per tutto il weekend finora, non capisco perché alcuni giri siano migliori di altri. Deve essere qualcosa che ha a che fare con la preparazione degli pneumatici, che poi porta a una migliore o peggiore aderenza. Se la preparazione non è ottimale, credo che il giro possa essere migliore, ma si perde una piccola percentuale di aderenza. Credo sia successo nel mio ultimo giro di qualifica", ha aggiunto il 29enne madrileno.



Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo