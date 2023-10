Estrelas da Ferrari: Porque é que a primeira volta de qualificação foi melhor

As estrelas da Ferrari garantiram o 1º e 2º lugares na qualificação do México, mas o que é invulgar é que não conseguiram melhorar na última tentativa. Eles deram uma explicação para isso após a tomada de tempo.

Para Charles Leclerc, a situação era clara na sexta-feira à noite: "Seria uma grande surpresa se chegássemos à pole aqui". E confessou no mesmo fôlego: "Tenho a sensação de que estamos um pouco longe demais este fim de semana para acabarmos na frente". Mas, após a tomada de tempos de sábado, ficou claro: o monegasco poderia disputar o 19º Grande Prémio do ano a partir da primeira linha da grelha.

Para alegria da equipa Ferrari, o seu companheiro de equipa Carlos Sainz completa a primeira linha. O espanhol foi apenas 0,067 segundos mais lento do que o autor da pole. Surpreendente não é apenas o forte desempenho dos dois pilotos de vermelho, mas também o facto de terem assegurado as suas posições na grelha logo na primeira tentativa de qualificação. Normalmente, a luta pela pole é decidida na última corrida de tempos, quando há menos combustível no depósito e as condições da pista são melhores.

Leclerc sabe porque é que esteve melhor na primeira tentativa da Q3 do que no final. Ele explicou: "Da minha parte, não consegui melhorar porque bloqueei as rodas, acho que aconteceu na quarta curva. A partir desse momento, sabia que a minha volta estava praticamente perdida. Por isso, não foi uma grande surpresa para mim não ter conseguido melhorar."

Sainz, por outro lado, questionou: "Foi estranho porque a segunda volta da Q3 foi muito mais limpa do que a primeira. Senti que a minha última tentativa foi a minha segunda boa volta do fim de semana. E depois olhei para o tempo da volta e estava mais lento. Não percebo porque é que a volta foi muito melhor".

"Tem sido assim todo o fim de semana até agora, não percebo porque é que algumas voltas são melhores do que outras. Deve ter algo a ver com a preparação dos pneus, o que leva a uma melhor ou pior aderência. Se a preparação não for a melhor, acho que a volta pode ser melhor, mas perde-se uma pequena percentagem de aderência. Acho que isso aconteceu na minha última volta de qualificação", acrescentou o madrileno de 29 anos.



Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo