Helmut Marko : "Je suis optimiste pour la course".

Au final, Max Verstappen a manqué moins d'un dixième au temps de la pole de Charles Leclerc lors des qualifications au Mexique. Néanmoins, la meilleure performance personnelle de la star de Red Bull Racing n'a suffi que pour une place sur la deuxième ligne de la grille de départ. En effet, le coéquipier de Leclerc chez Ferrari, Carlos Sainz, a lui aussi été à peine plus rapide que le triple champion.

Le poleman a réagi avec surprise à son succès et Helmut Marko a également été étonné par la performance des rouges. Dans une interview accordée à "Sky", le conseiller en sport automobile de Red Bull a déclaré : "Nous sommes également surpris. Je pense qu'ils ont poussé la puissance du moteur à fond. Mais cela ne permet certainement pas de tenir la distance en course".

"Max n'a pas eu de tour pur dans les virages 13 et 14 du dernier secteur lors des deux passages, et il y a perdu environ un dixième et demi, et c'est à peu près tout", a ajouté le Grazois, avant de déclarer : "Mais ici, on peut dépasser en course, et pour la course, nous sommes toujours positifs".

Et à propos du départ, Marko a déclaré : "Je pense que tout le monde sait que c'est une longue course et qu'on ne prendra pas de risques en début de course. Et avec les températures, il se peut qu'il y ait un ou deux arrêts. Nous sommes aussi bien placés au niveau des pneus. Voyons voir, ce serait en fait la première fois que Ferrari pourrait rivaliser sur la distance de course. Singapour a été une exception, Sainz a pu vraiment flâner parce qu'on ne peut pas doubler sur ce circuit. Et c'était tactiquement très bien fait de sa part. Mais ici, c'est une autre course".

Des éloges ont également été adressés au pilote AlphaTauri Daniel Ricciardo, qui a réalisé le quatrième tour le plus rapide : "C'était incroyable, il a vraiment tout donné, c'était un super retour après sa blessure à la main et une bonne recommandation pour l'avenir".

L'octogénaire est également satisfait de la performance du coéquipier de Verstappen, Sergio Pérez, qui s'est classé cinquième derrière l'Australien : "Il a été fort tout le week-end et perdre deux dixièmes sur Max est une belle performance. Il part devant Lewis Hamilton et c'est l'objectif principal, qu'il termine devant lui. Je suis toujours optimiste pour la course et tout s'est bien passé de notre point de vue, sauf que nous ne sommes pas devant maintenant, mais en 3e et 5e position".



Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps