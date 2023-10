Helmut Marko: "Sono ottimista per la gara".

Il consulente motoristico della Red Bull Helmut Marko ha reagito con sorpresa alla forte prestazione dei piloti Ferrari nelle qualifiche in Messico. L'uomo di Graz spiega perché è comunque positivo per la gara.

Alla fine, Max Verstappen è stato a meno di un decimo dal tempo della pole di Charles Leclerc nelle qualifiche in Messico. Tuttavia, il record personale della stella della Red Bull Racing è stato sufficiente per ottenere un posto in seconda fila sulla griglia di partenza. Anche il compagno di squadra di Leclerc alla Ferrari, Carlos Sainz, è stato leggermente più veloce del tre volte campione.

Il poleman ha reagito con sorpresa al suo successo e anche Helmut Marko è stato colto di sorpresa dalla prestazione delle Rosse. Nell'intervista a "Sky", il consulente motoristico della Red Bull ha spiegato: "Anche noi siamo sorpresi. Credo che abbiano alzato al massimo la potenza del motore. Ma questo certamente non basta per andare avanti in gara".

"Max non ha fatto un giro pulito nell'ultimo settore in entrambi i run alle curve 13 e 14, e ha perso circa un decimo e mezzo lì, e questo è tutto", ha aggiunto l'uomo di Graz, spiegando: "Ma qui si può sorpassare in gara e per la gara siamo ancora positivi".

E sulla partenza, Marko ha detto: "Credo che tutti sappiano che qui la gara è lunga e non si rischia nulla nelle prime fasi. E con le temperature che ci sono, potrebbero esserci una o due soste. Siamo anche in una buona posizione con le gomme. Vediamo, sarebbe la prima volta che la Ferrari riesce a tenere il passo sulla distanza di gara. Singapore è stata un'eccezione, Sainz ha potuto davvero ciondolare perché su quella pista non si può sorpassare. E ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista tattico. Ma questa è una gara diversa".

Non sono mancati gli elogi per il pilota dell'AlphaTauri Daniel Ricciardo, che ha fatto segnare il quarto giro più veloce: "È stato incredibile, ha dato il massimo, è stato un grande ritorno dopo l'infortunio alla mano e una buona raccomandazione per il futuro".

L'ottantenne è soddisfatto anche della prestazione del compagno di squadra di Verstappen, Sergio Pérez, che ha chiuso al quinto posto dietro all'australiano: "È stato forte per tutto il weekend e perdere due decimi da Max è una grande prestazione. Parte davanti a Lewis Hamilton e questo è l'obiettivo principale, finire davanti a lui. Sono ancora ottimista per la gara e tutto è andato bene dal nostro punto di vista, tranne il fatto che ora non siamo davanti, ma in terza e quinta posizione".



Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo