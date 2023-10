Helmut Marko: "Estou otimista para a corrida".

O consultor de desporto automóvel da Red Bull, Helmut Marko, reagiu com surpresa ao forte desempenho dos pilotos da Ferrari na qualificação no México. O homem de Graz explica por que razão está, no entanto, otimista em relação à corrida.

No final, Max Verstappen ficou a menos de um décimo da pole de Charles Leclerc na qualificação no México. No entanto, a melhor marca pessoal da estrela da Red Bull Racing foi apenas suficiente para um lugar na segunda linha da grelha. O companheiro de equipa de Leclerc na Ferrari, Carlos Sainz, também foi ligeiramente mais rápido do que o tricampeão.

O pole setter reagiu com surpresa ao seu sucesso e Helmut Marko também ficou surpreendido com o desempenho dos Reds. Na entrevista à "Sky", o consultor de desporto automóvel da Red Bull explicou: "Também estamos surpreendidos. Acho que eles aumentaram a potência do motor ao máximo. Mas isso certamente não vai longe na corrida".

"O Max não fez uma volta limpa no último sector em ambas as corridas, nas curvas 13 e 14, e perdeu cerca de um décimo e meio, e foi mais ou menos isso", acrescentou o homem de Graz, explicando: "Mas é possível ultrapassar aqui na corrida e, para a corrida, ainda estamos positivos."

E sobre a partida, Marko disse: "Penso que toda a gente sabe que esta é uma corrida longa e que não se vai arriscar nada nas primeiras fases. E com as temperaturas, pode ser uma ou duas paragens. Também estamos numa boa posição com os pneus. Vejamos, seria de facto a primeira vez que a Ferrari conseguiria manter o ritmo na distância da corrida. Singapura foi uma exceção, o Sainz podia mesmo perder tempo lá porque não se pode ultrapassar naquela pista. E ele fez um excelente trabalho tático. Mas esta é uma corrida diferente".

Também elogiou o piloto da AlphaTauri, Daniel Ricciardo, que fez a quarta volta mais rápida: "Foi incrível, ele deu tudo por tudo, foi um grande regresso depois da lesão na mão e uma boa recomendação para o futuro."

O piloto de 80 anos também está satisfeito com o desempenho do companheiro de equipa de Verstappen, Sergio Pérez, que terminou em quinto lugar atrás do australiano: "Ele tem sido forte durante todo o fim de semana e perder dois décimos para o Max é um grande desempenho. Ele começa à frente de Lewis Hamilton e esse é o principal objetivo, que ele termine à frente dele. Ainda estou otimista para a corrida e tudo correu bem do nosso ponto de vista, exceto que agora não estamos na frente, estamos em terceiro e quinto."



Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo