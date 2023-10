Nico Hülkenberg (12º): "Necesito ayuda de fuera".

Nico Hülkenberg superó el primer obstáculo en la sesión de clasificación de México y se alegró de terminar 12º. No obstante, cree que no será posible acabar en los puntos en solitario en el GP.

Nico Hülkenberg se aseguró la entrada en la Q2 en la última sesión de entrenamientos libres de México con su primer juego de neumáticos. El piloto de Haas completó los 4,304 km en 1:18.969 min, lo que le situó 14º en la tabla de tiempos de la Q1. En el segundo segmento salió con neumáticos blandos usados y sabía, después de su primer tiempo en la Q2 de 1:19.348 min, que tenía que mejorar.

Y lo hizo: en su segunda tanda con neumáticos blandos frescos, dio la vuelta a la pista en 1:18.524 min, lo que en principio le valía para ser 13º. Pero como el tiempo del piloto de Williams Alex Albon fue cancelado, el alemán subió una posición. Aunque empieza cerca de los puntos en duodécima posición, sigue siendo cauto en su predicción de éxito.

"Sería bonito y un final feliz si saliera bien", dijo el piloto de 36 años a "Sky" sobre un posible final en los puntos. "Pero mi sensación es que necesitamos ayuda de fuera, de las circunstancias, algún tipo de suerte, para que eso ocurra. No somos lo bastante fuertes por nosotros mismos", asegura.

La tan esperada actualización, que debutó en la carrera de Austin del pasado fin de semana, no ha logrado hasta ahora el progreso que Hülkenberg esperaba, según admitió. "Necesitamos más paciencia y aún más tiempo. Desde luego, no es una transformación desde Austin. Hasta ahora está un poco por detrás de las expectativas, si somos completamente honestos. Tal vez llegue algo, no lo sé", explicó.



Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo