Nico Hülkenberg (12e) : "Besoin d'une aide extérieure".

Nico Hülkenberg a réussi à franchir le premier obstacle lors des qualifications mexicaines et a pu se réjouir de sa 12e place. Il pense néanmoins qu'il ne sera pas possible de rentrer dans les points par ses propres moyens lors du GP.

Nico Hülkenberg s'est assuré une place en Q2 dès son premier train de pneus lors des essais finaux au Mexique. Le pilote Haas a parcouru les 4,304 km en 1'18''969, ce qui le place en 14e position sur la feuille de temps de la Q1. Dans le deuxième segment, il est parti en pneus tendres usagés et, après son premier tour en Q2 (1:19,348 min), il savait qu'il devait en rajouter.

C'est ce qu'il a fait : lors de son deuxième run en pneus tendres neufs, il a réussi à faire le tour de la piste en 1:18,524 min, ce qui lui a d'abord permis de se classer 13e. Mais comme le pilote Williams Alex Albon s'est vu retirer son temps au tour, l'Allemand a progressé d'une position. Bien qu'il parte douzième et proche des points, il reste prudent quant à son pronostic de réussite.

"Ce serait bien et un happy end si ça marchait", a déclaré le pilote de 36 ans à "Sky" à propos d'une possible entrée dans les points. "Mais mon sentiment est que nous avons besoin d'une aide extérieure, des circonstances, d'une quelconque chance pour que cela se produise. Nous ne sommes pas assez forts par nos propres moyens", est-il sûr.

La mise à jour tant attendue, qui a fêté sa première le week-end dernier à Austin, n'a pas encore apporté les progrès escomptés, a avoué Hülkenberg. "Il nous faut plus de patience et toujours plus de temps. Ce n'est certainement pas une transformation depuis Austin. Pour l'instant, c'est un peu en deçà des attentes, si nous sommes tout à fait honnêtes. Peut-être qu'il y aura encore quelque chose, je ne sais pas", a-t-il expliqué.



Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps