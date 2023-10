Nico Hülkenberg (12°): "Serve aiuto dall'esterno".

Nico Hülkenberg ha superato il primo ostacolo nelle qualifiche in Messico ed è stato felice di finire 12°. Tuttavia, pensa che non sarà possibile arrivare a punti da solo nel GP.

Nico Hülkenberg si è assicurato l'ingresso in Q2 nell'ultima sessione di prove del Messico con il suo primo set di pneumatici. Il pilota della Haas ha completato i 4,304 km in 1:18.969 min, collocandosi al 14° posto nella classifica dei tempi della Q1. Nel secondo segmento è partito con gomme morbide usate e sapeva, dopo il suo primo giro in Q2 in 1:19.348 min, di dover fare un passo avanti.

E lo ha fatto: nel suo secondo giro con gomme morbide fresche, ha girato in 1:18.524 min, un tempo inizialmente sufficiente per il 13° posto. Ma poiché il tempo del pilota Williams Alex Albon è stato annullato, il tedesco è salito di una posizione. Anche se parte vicino ai punti in dodicesima posizione, rimane cauto nel pronosticare il successo.

"Sarebbe bello e un lieto fine se andasse bene", ha detto il 36enne a "Sky" a proposito di un possibile arrivo a punti. "Ma la mia sensazione è che abbiamo bisogno di un aiuto dall'esterno, dalle circostanze, da una sorta di fortuna, perché ciò accada. Non siamo abbastanza forti da soli", è sicuro.

Il tanto atteso aggiornamento, che ha fatto il suo debutto nella gara di Austin dello scorso fine settimana, finora non ha prodotto i progressi che Hülkenberg sperava, ha ammesso. "Abbiamo bisogno di più pazienza e di più tempo. Non è certo una trasformazione dopo Austin. Finora è un po' indietro rispetto alle aspettative, se vogliamo essere del tutto onesti. Forse qualcosa arriverà, non lo so", ha spiegato.



Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo