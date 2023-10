Nico Hülkenberg (12º): "Preciso de ajuda do exterior".

Nico Hülkenberg conseguiu ultrapassar o primeiro obstáculo na qualificação do México e ficou satisfeito por terminar em 12º. No entanto, ele acha que não será possível terminar nos pontos sozinho no GP.

Nico Hülkenberg garantiu a entrada na Q2 na última sessão de treinos livres do México com o seu primeiro jogo de pneus. O piloto da Haas completou os 4,304 km em 1:18,969 min, o que o colocou em 14º lugar na tabela de tempos da Q1. No segundo segmento, começou com pneus macios usados e sabia que, após a sua primeira volta na Q2, com 1:19,348 minutos, tinha de melhorar.

E foi o que fez: na sua segunda volta com pneus macios frescos, deu a volta à pista em 1:18,524 minutos, o que inicialmente era suficiente para o 13º lugar. Mas como o tempo da volta de Alex Albon, da Williams, foi anulado, o alemão subiu uma posição. Apesar de começar perto dos pontos, no décimo segundo lugar, continua a ser cauteloso nas suas previsões de sucesso.

"Seria bom e um final feliz se desse certo", disse o piloto de 36 anos à "Sky" sobre um possível final nos pontos. "Mas sinto que precisamos de ajuda do exterior, das circunstâncias, de algum tipo de sorte, para que isso aconteça. Não somos suficientemente fortes por nós próprios", garante.

A tão esperada atualização, que fez a sua estreia na corrida de Austin no fim de semana passado, ainda não conseguiu fazer os progressos que Hülkenberg esperava, admitiu. "Precisamos de mais paciência e ainda mais tempo. Não é certamente uma transformação desde Austin. Até agora está um pouco aquém das expectativas, se formos completamente honestos. Talvez algo venha a acontecer, não sei", explicou.



Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo