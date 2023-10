Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes : "Moins qu'espéré

Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell ont terminé les qualifications au Mexique aux 6e et 8e positions. L'équipe espérait mieux, a avoué le chef d'équipe Toto Wolff après la course au chrono.

Pour les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell, les qualifications au Mexique se sont terminées de manière décevante. En Q2, les deux coéquipiers occupaient encore la première et la troisième place, mais dans la dernière partie, ils n'ont pu obtenir que les 6e et 8e places. La déception se lisait sur le visage des stars du GP et le chef d'équipe Toto Wolff a également avoué : "Les 6e et 8e places sont moins que ce que nous espérions des qualifications d'aujourd'hui".

"Nous avons fait quelques bons pas avec la voiture cette fois-ci, mais nous n'avons pas pu rassembler les temps au tour quand cela comptait vraiment", a analysé le Viennois, qui a déclaré à propos de la concurrence de Ferrari sur la première ligne de départ : "Ferrari a fait un énorme bond entre la Q2 et la Q3, et vous pouviez voir tout au long de la course que les écarts étaient minimes".

"Il s'agissait de deux ou trois secondes de vitesse sur le tour de piste extérieur pour que les pneus entrent parfaitement dans la fenêtre de travail ou, justement, pour qu'ils en sortent", a décrit Wolff, expliquant sans détour : "Sur notre dernier train de pneus neufs, nous étions apparemment un peu trop lents et les pneus un peu trop froids, mais il est aussi très difficile de réussir parfaitement la mise en température".

"Nous sommes à moins de trois dixièmes de la pole, mais compte tenu de nos positions de départ, on a l'impression que c'est beaucoup plus", a soupiré le pilote de 51 ans. Et à propos de la course à venir, il a déclaré : "Nous avons montré un rythme de course correct vendredi. Mais nous ne savons pas si cela sera possible en course après les modifications apportées au set-up. Mais le seul objectif est de remonter depuis nos positions de départ".



Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps