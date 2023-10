Il team boss della Mercedes, Toto Wolff: "Meno di quanto sperato".

I piloti della Mercedes Lewis Hamilton e George Russell hanno terminato le qualifiche in Messico rispettivamente in sesta e ottava posizione. Il team sperava di ottenere di più, ha ammesso il boss della squadra Toto Wolff dopo la caccia al tempo.

Per i piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell le qualifiche in Messico si sono concluse con una delusione. Nella Q2, i due compagni di squadra hanno comunque conquistato il 1° e il 3° posto, ma nella sezione finale è stato sufficiente solo per il 6° e l'8° posto. La delusione era scritta sui volti delle stelle del GP e anche il boss del team Toto Wolff ha ammesso: "Il 6° e l'8° posto sono meno di quanto speravamo dalle qualifiche di oggi".

"Questa volta abbiamo fatto dei buoni passi avanti con la macchina, ma non siamo riusciti a ottenere i tempi sul giro quando contava davvero", ha analizzato il viennese, che a proposito dei rivali della prima fila ha detto: "La Ferrari ha fatto un salto enorme tra la Q2 e la Q3, e si vedeva sempre che si trattava di distacchi minimi".

"Si trattava di due o tre secondi sul passo in uscita per far entrare perfettamente le gomme nella finestra di lavoro, o per farle scivolare fuori", ha descritto Wolff, spiegando senza mezzi termini: "Con l'ultimo set di gomme nuove eravamo ovviamente un po' troppo lenti e le gomme un po' troppo fredde, ma è anche molto difficile ottenere un warm-up perfetto".

"Siamo a meno di tre decimi dalla pole, ma viste le nostre posizioni in griglia sembrano molti di più", ha sospirato il 51enne. E riguardo alla prossima gara, ha detto: "Venerdì abbiamo mostrato un ritmo di gara decente. Ma non sappiamo se questo si tradurrà in gara dopo le modifiche all'assetto. Ma l'unico obiettivo è quello di risalire dalla nostra posizione in griglia".



Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo