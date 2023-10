Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes: "Menos do que o esperado".

Os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, terminaram a qualificação no México na 6ª e 8ª posições, respetivamente. A equipa esperava mais, admitiu o chefe de equipa, Toto Wolff, após a tomada de tempos.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Para os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, a qualificação no México terminou em desilusão. Na Q2, os dois companheiros de equipa ainda conseguiram o 1º e o 3º lugar, mas na secção final apenas foram suficientes para o 6º e o 8º lugar. A desilusão estava estampada nos rostos das estrelas do GP e o chefe de equipa Toto Wolff também admitiu: "O 6º e o 8º lugar são menos do que esperávamos da qualificação de hoje".

"Demos alguns bons passos com o carro desta vez, mas não conseguimos juntar os tempos de volta quando realmente contava", analisou o vienense, que disse sobre os rivais da primeira fila da Ferrari: "A Ferrari deu um grande salto entre a Q2 e a Q3, e você podia ver o tempo todo que eram apenas lacunas mínimas".

"Foram dois ou três segundos no ritmo da volta de saída para colocar os pneus perfeitamente na janela de trabalho, ou apenas deslizando para fora dela", descreveu Wolff, explicando sem rodeios: "No nosso último jogo de pneus novos, estávamos obviamente um pouco lentos demais e os pneus um pouco frios demais, mas também é muito difícil conseguir o aquecimento perfeito".

"Estamos a menos de três décimos da pole, mas dadas as nossas posições na grelha parece muito mais", suspirou o piloto de 51 anos. E sobre a próxima corrida, ele disse: "Mostrámos um ritmo de corrida decente na sexta-feira. Mas não sabemos se isso se vai traduzir na corrida depois das alterações de afinação. Mas o único objetivo é melhorar as nossas posições na grelha."



Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo