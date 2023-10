Sergio Pérez (5º): "Tengo que adelantar a cuatro coches".

Sergio Pérez no ocultó su decepción con el quinto puesto tras la clasificación para su carrera de casa en México. No obstante, el piloto de Red Bull Racing se muestra confiado de cara a la próxima carrera.

En la calificación para el GP de México, el héroe local Sergio "Checo" Pérez tuvo que conformarse con el quinto puesto, ya que los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz se aseguraron la primera fila de la parrilla con una fuerte primera vuelta de Q3.

El piloto de Red Bull Racing se mostró visiblemente decepcionado con su posición en la tercera fila de parrilla y admitió tras la sesión: "No sé de dónde han salido los pilotos de Ferrari, no esperábamos que fueran tan rápidos".

Pérez describió a continuación: "Hice una vuelta limpia que me pareció bastante buena, pero no pude mejorar mucho durante la calificación y especialmente en el tercer segmento, lo que no acabo de entender. Eso nos ha perjudicado mucho. Obviamente no tener un juego de neumáticos frescos en la Q3 no era lo ideal, creo que pagamos un alto precio por ello".

No obstante, el actual subcampeón del WRC se muestra confiado de cara a la carrera de casa: "Queríamos estar en las dos primeras filas, pero incluso desde la quinta posición de la parrilla puedo hacer una buena carrera y en la carrera pueden pasar muchas cosas. Tengo que adelantar a cuatro coches y en este deporte todo es posible. Podemos esperar una carrera larga y hay un largo camino hasta la primera curva".

"Sabemos que puede ser difícil adelantar a un rival en esta pista, pero no es imposible y sé que tengo el apoyo de los espectadores aquí", se animó Pérez.





Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo