Sergio Pérez (5e) : "Je dois doubler quatre voitures".

Sergio Pérez n'a pas caché sa déception d'avoir terminé cinquième après les qualifications de sa course à domicile au Mexique. Le pilote de Red Bull Racing est néanmoins confiant pour la course à venir.

Lors des qualifications du GP du Mexique, le héros local Sergio "Checo" Pérez a dû se contenter de la cinquième place, car les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont assurés la première ligne de départ grâce à un premier tour solide en Q3.

Visiblement déçu de partir en troisième ligne, le pilote Red Bull Racing a avoué après la séance : "Je ne sais pas d'où venaient les pilotes Ferrari, nous ne nous attendions pas à ce qu'ils soient aussi rapides".

Pérez a ensuite décrit : "J'ai réalisé un tour propre qui semblait assez bon, mais je n'ai pas pu m'améliorer autant au cours des qualifications, et plus particulièrement dans le troisième segment, ce que je ne comprends pas vraiment. Cela nous a vraiment porté préjudice. Ce n'était évidemment pas idéal de ne plus avoir de train de pneus frais en Q3, je pense que nous en avons payé le prix fort".

L'actuel deuxième du championnat du monde reste néanmoins confiant en vue de sa course à domicile : "Nous voulions être dans les deux premières lignes, mais même en partant de la cinquième place sur la grille, je peux faire une bonne course et il peut se passer beaucoup de choses en course. Je dois dépasser quatre voitures et dans ce sport, tout est possible. Une longue course nous attend et la route est longue jusqu'au premier virage".

"Nous savons qu'il peut être difficile de dépasser un adversaire sur ce circuit, mais ce n'est pas impossible et je sais que j'ai le soutien du public ici", se rassurait Pérez.





Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps