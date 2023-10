Sergio Pérez (5°): "Devo superare quattro macchine".

Sergio Pérez non ha nascosto la sua delusione per il quinto posto ottenuto nelle qualifiche della gara di casa in Messico. Il pilota della Red Bull Racing è comunque fiducioso per la prossima gara.

Nelle qualifiche del GP del Messico, l'eroe locale Sergio "Checo" Pérez si è dovuto accontentare del quinto posto, mentre i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono assicurati la prima fila dello schieramento grazie a un ottimo primo giro della Q3.

Il pilota della Red Bull Racing era visibilmente deluso per la sua posizione in griglia in terza fila e ha ammesso dopo la sessione: "Non so da dove siano venuti i piloti della Ferrari, non ci aspettavamo che fossero così veloci".

Pérez ha poi descritto: "Ho fatto un giro pulito che mi è sembrato abbastanza buono, ma non sono riuscito a migliorare molto durante le qualifiche e soprattutto nel terzo segmento, cosa che non riesco a capire. Questo ci ha penalizzato molto. Ovviamente non avere un set di gomme fresche in Q3 non era l'ideale, credo che abbiamo pagato un prezzo alto per questo".

Tuttavia, l'attuale vicecampione del WRC rimane fiducioso in vista della gara di casa: "Volevamo essere nelle prime due file, ma anche partendo dalla quinta posizione in griglia posso fare una buona gara e in gara possono succedere molte cose. Devo superare quattro vetture e in questo sport tutto è possibile. Ci aspettiamo una gara lunga e la strada per la prima curva è lunga".

"Sappiamo che può essere difficile superare un avversario su questa pista, ma non è impossibile e so di avere il sostegno degli spettatori qui", si è incoraggiato Pérez.





Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo