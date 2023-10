Sergio Pérez (5º): "Tenho de ultrapassar quatro carros".

Sergio Pérez não escondeu a sua deceção com o quinto lugar na qualificação para a sua corrida caseira no México. No entanto, o piloto da Red Bull Racing está confiante para a próxima corrida.

por Agnes Carlier - Automatic translation from German

Na qualificação para o GP do México, o herói local Sergio "Checo" Pérez teve de se contentar com o quinto lugar, uma vez que os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, garantiram a primeira linha da grelha de partida com uma forte primeira volta na Q3.

O piloto da Red Bull Racing estava visivelmente desapontado com a sua posição na terceira linha da grelha e admitiu após a sessão: "Não sei de onde vieram os pilotos da Ferrari, não esperávamos que fossem tão rápidos."

Pérez descreveu então: "Fiz uma volta limpa que me pareceu bastante boa, mas não consegui melhorar muito durante a qualificação e especialmente no terceiro segmento, o que não compreendo muito bem. Isso prejudicou-nos muito. Obviamente, não ter um novo conjunto de pneus na Q3 não foi o ideal, penso que pagámos um preço elevado por isso."

No entanto, o atual vice-campeão do WRC continua confiante antes da sua corrida em casa: "Queríamos estar nas duas primeiras filas, mas mesmo a partir do quinto lugar da grelha posso fazer uma boa corrida e muita coisa pode acontecer na corrida. Tenho de ultrapassar quatro carros e, neste desporto, tudo é possível. Podemos esperar uma corrida longa e é um longo caminho até à primeira curva."

"Sabemos que pode ser difícil ultrapassar um adversário nesta pista, mas não é impossível e sei que tenho o apoio dos espectadores aqui", encorajou-se Pérez.





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo