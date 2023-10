George Russell (8º): "No es una buena posición de salida".

George Russell reaccionó con frustración al resultado de la calificación en México. "No lo hicimos bien, otros sí, y tenemos que entenderlo", subrayó el piloto de Mercedes tras la persecución de los tiempos.

La frustración del piloto de Mercedes George Russell por el resultado de la calificación en México se reflejaba en su rostro cuando se puso delante de las cámaras de televisión. El joven británico, que había logrado el tercer mejor tiempo en la Q2, tuvo que conformarse finalmente con el octavo puesto. De los aspirantes a la Q3, sólo los dos pilotos de Alfa Romeo, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, fueron más lentos que él.

"Es una pena que sólo hayamos terminado octavos al final, porque mostramos un ritmo fuerte en algunos momentos, pero no rendimos cuando era importante", suspiró el actual octavo piloto del WRC. Y admitió: "Es realmente frustrante cuando todo se reduce a los neumáticos, porque al final es lo único que cambia en carreras consecutivas."

"No lo hicimos bien, otros sí, tenemos que entenderlo. Pero octavo no es una buena posición de salida", subrayó Russell, que sabe que "nuestro ritmo de carrera es fuerte, somos de los más rápidos allí. Pero va a ser muy difícil desde la octava posición de la parrilla porque somos el coche más lento en las rectas este fin de semana".

En general, ha faltado consistencia, se quejó el piloto de 25 años. "En algunas tandas éramos fuertes, en otras no, lo que era un poco confuso. En el último intento teníamos un juego de neumáticos nuevos e intentamos algo diferente en la vuelta de salida, pero no funcionó y los neumáticos no estaban en la ventana de trabajo."

Y Russell también advirtió: "En carrera tenemos que vigilar los frenos y la temperatura de la unidad de potencia también es siempre un reto. Esperábamos ser competitivos aquí y espero que podamos remontar en carrera. Pero no será fácil".



Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo