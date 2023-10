George Russell (8e) : "Pas une bonne position de départ".

George Russell a réagi avec frustration au résultat des qualifications au Mexique. "Nous n'avons pas réussi à le faire correctement, d'autres l'ont fait et nous devons le comprendre", a souligné le pilote Mercedes après la course au chrono.

La frustration de George Russell, pilote Mercedes, se lisait sur son visage lorsqu'il s'est présenté devant les caméras de télévision à l'issue des qualifications au Mexique. Le jeune Britannique, qui avait réussi à atteindre le dernier segment en tant que troisième meilleur temps de la Q2, a finalement dû se contenter de la huitième place. Parmi les participants à la Q3, seuls les deux pilotes Alfa Romeo Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ont été plus lents que lui.

"C'est dommage que nous n'ayons fini qu'en huitième position, car nous avons montré un rythme soutenu par moments, mais nous n'avons pas livré la marchandise quand il le fallait", soupirait l'actuel huitième du championnat. Et d'avouer : "C'est vraiment frustrant quand ça ne dépend que des pneus, parce qu'en fin de compte, c'est la seule chose qui change lors des runs successifs".

"Nous n'avons pas réussi à le faire correctement, d'autres l'ont fait, nous devons le comprendre. Mais la huitième place n'est définitivement pas une bonne position de départ", a souligné Russell, qui sait : "Notre rythme de course est fort, nous faisons partie des plus rapides. Mais depuis la huitième place sur la grille, ce sera très difficile, car nous sommes la voiture la plus lente dans les lignes droites ce week-end".

De manière générale, la constance a fait défaut, a critiqué le pilote de 25 ans. "Nous étions forts sur certains runs et pas sur d'autres, ce qui était un peu déroutant. Lors de la dernière tentative, nous avions un jeu de pneus neufs et nous avons essayé quelque chose de différent sur le circuit extérieur, mais cela n'a pas fonctionné et les pneus n'étaient pas dans la fenêtre de travail".

Et Russell de mettre également en garde : "En course, nous devons faire attention aux freins et la température du groupe motopropulseur est toujours un défi. Nous nous attendions à être compétitifs ici et j'espère que nous pourrons remonter en course. Mais ce ne sera pas facile".



Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps