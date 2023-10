George Russell (8°): "Non è una buona posizione di partenza".

George Russell ha reagito con frustrazione al risultato delle qualifiche in Messico. "Noi non abbiamo fatto bene, altri sì, e dobbiamo capirlo", ha sottolineato il pilota della Mercedes dopo la caccia al tempo.

La frustrazione del pilota della Mercedes George Russell per il risultato delle qualifiche in Messico era scritta sul suo volto quando si è presentato davanti alle telecamere. Il giovane britannico, che era entrato nel segmento finale con il terzo tempo nella Q2, ha dovuto accontentarsi dell'ottavo posto. Tra i concorrenti della Q3, solo i due piloti dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas e Zhou Guanyu sono stati più lenti di lui.

"È un peccato che alla fine siamo finiti solo ottavi, perché abbiamo mostrato un buon passo a volte, ma non siamo riusciti a fare risultato quando era importante", ha sospirato l'attuale ottavo pilota del WRC. E ha ammesso: "È davvero frustrante quando tutto si riduce agli pneumatici, perché alla fine della giornata sono l'unica cosa che cambia nelle prove consecutive".

"Noi non abbiamo fatto bene, gli altri sì, dobbiamo capirlo. Ma l'ottavo posto non è certo una buona posizione di partenza", ha sottolineato Russell, che ha aggiunto: "Il nostro passo di gara è forte, siamo tra i più veloci. Ma sarà molto difficile partire dall'ottava posizione in griglia, perché siamo la vettura più lenta sui rettilinei questo fine settimana".

In generale, il 25enne ha lamentato una mancanza di costanza. "Su alcune piste eravamo forti, su altre no, il che ci ha confuso un po'. Nell'ultimo tentativo avevamo un set di gomme nuove e abbiamo provato qualcosa di diverso in uscita, ma non ha funzionato e le gomme non erano nella finestra di lavoro".

E Russell ha anche ammonito: "In gara dobbiamo tenere d'occhio i freni e anche la temperatura della power unit è sempre una sfida. Ci aspettavamo di essere competitivi qui e spero che riusciremo a risalire in gara. Ma non sarà facile".



Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo