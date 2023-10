George Russell (8º): "Não é uma boa posição de partida".

George Russell reagiu com frustração ao resultado da qualificação no México. "Não acertámos, outros acertaram, e temos de compreender isso", sublinhou o piloto da Mercedes após a tomada de tempos.

A frustração de George Russell, piloto da Mercedes, com o resultado da qualificação no México estava estampada no seu rosto quando se apresentou perante as câmaras de televisão. O jovem britânico, que tinha chegado ao segmento final como terceiro mais rápido na Q2, teve de se contentar com o oitavo lugar no final. Dos concorrentes à Q3, apenas os dois pilotos da Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, foram mais lentos do que ele.

"É uma pena que só tenhamos terminado em oitavo, porque mostrámos um ritmo forte em alguns momentos, mas não conseguimos cumprir quando era preciso", suspirou o atual oitavo classificado do WRC. E admitiu: "É realmente frustrante quando tudo se resume aos pneus, porque no final do dia é a única coisa que muda em corridas consecutivas".

"Não acertámos, outros acertaram, temos de compreender isso. Mas o oitavo lugar não é definitivamente uma boa posição de partida", sublinhou Russell, que sabe: "O nosso ritmo de corrida é forte, somos um dos mais rápidos. Mas vai ser muito difícil partir do oitavo lugar da grelha porque somos o carro mais lento nas rectas este fim de semana".

De um modo geral, tem faltado consistência, queixou-se o piloto de 25 anos. "Nalgumas corridas fomos fortes, noutras não, o que foi um pouco confuso. Na última tentativa, tínhamos um conjunto de pneus novos e tentámos algo diferente na volta de saída, mas não funcionou e os pneus não estavam na janela de trabalho."

Na corrida, temos de ter atenção aos travões e a temperatura da unidade de potência também é sempre um desafio. Esperávamos ser competitivos aqui e espero que consigamos subir na corrida. Mas não vai ser fácil".



Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo