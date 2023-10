Fernando Alonso (13º): "No esperéis milagros".

Fernando Alonso, la estrella de Aston Martin, no pudo pasar del 13º puesto en la clasificación de México, ni siquiera después del tiempo de vuelta eliminado de Alex Albon. Su pronóstico de éxito en el GP es, en consecuencia, modesto.

En los últimos entrenamientos para el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Fernando Alonso logró entrar en el segundo segmento de clasificación. Sin embargo, incluso después de que se anulara el tiempo de vuelta de Alex Albon, no pasó del 13º puesto. Naturalmente, el ambicioso asturiano no estaba satisfecho con ello.

Alonso suspiró: "Desgraciadamente, llevamos unos cuantos fines de semana luchando un poco, pero este fin de semana incluso más de lo habitual. Hemos probado algunas cosas con la puesta a punto del coche, pero parece que nos dejamos tiempo en cualquier vuelta". E hizo su habitual petición de franqueza: "Tenemos que entenderlo. No hemos dado nuestro mejor rendimiento y ahora tenemos que intentar volver a nuestro nivel habitual lo antes posible".

El hecho de que su equipo Aston Martin se centrara en la carrera en las sesiones de entrenamientos libres del viernes ofrece motivos para la esperanza. "Este fin de semana hemos preparado el domingo un poco mejor que el sábado, así que quizá tengamos una oportunidad en la carrera", confirmó el bicampeón.

Al mismo tiempo, Alonso aclaró: "Pero no fuimos realmente rápidos en ninguna sesión, así que no espero ningún milagro. La carrera será dura para todos por las altas temperaturas y normalmente también hay mucho tráfico en esta pista. Aun así, no pierdo la esperanza de puntuar porque al final del día también estuve entre los 10 primeros en Austin después de salir desde el pit lane. La carrera es larga y lo daremos todo para estar delante. Vamos a ver, seguro que lucharemos hasta el final".

El jefe del equipo, Mike Krack, añadió: "Ha sido una sesión de clasificación decepcionante, ya que no hemos sido tan competitivos como esperábamos y los pilotos no se han sentido cómodos en el coche. Lo analizaremos todo detenidamente para saber cómo podemos mejorar antes de que empiece la carrera. Tenemos una larga carrera por delante y lo daremos todo para estar delante. En Austin demostramos lo que es posible en carrera, así que nuestro objetivo son los puntos."



Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo