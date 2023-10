Fernando Alonso (13e) : "Ne pas s'attendre à des miracles".

Lors des essais finaux du GP du Mexique sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Fernando Alonso a certes réussi à se hisser dans le deuxième segment des qualifications. Mais il n'a pas pu aller plus loin que la 13e place, même après la suppression du temps au tour d'Alex Albon. L'ambitieux asturien n'était évidemment pas satisfait.

Alonso soupirait : "Malheureusement, nous avons un peu de mal depuis quelques week-ends, mais ce week-end encore plus que d'habitude. Nous avons essayé quelques choses dans les réglages de la voiture, mais il semble que nous ayons perdu du temps partout sur un tour". Et il a demandé, avec sa franchise habituelle : "Nous devons comprendre cela. Nous n'avons pas montré notre meilleure performance et nous devons maintenant voir si nous pouvons revenir à notre niveau habituel aussi vite que possible".

Le fait que son équipe Aston Martin ait mis l'accent sur la course lors des essais libres de vendredi constitue une raison d'espérer. "Ce week-end, nous avons un peu mieux préparé le dimanche que le samedi, c'est peut-être pour cela que nous avons une chance en course", a confirmé le double champion.

Dans le même temps, Alonso a précisé : "Mais nous n'avons été vraiment rapides lors d'aucune séance, je ne m'attends donc pas à des miracles. La course sera difficile pour tout le monde en raison des températures élevées et il y a généralement beaucoup de trafic sur ce circuit. Malgré tout, je ne perds pas l'espoir de marquer des points, car finalement, j'étais aussi dans le top 10 à Austin, après être parti de la voie des stands. La course est longue et nous allons tout donner pour remonter dans le classement. Nous verrons bien, nous nous battrons certainement jusqu'au bout".

Le chef d'équipe Mike Krack a ajouté : "Ce fut une séance de qualification décevante, car nous n'avons pas été aussi compétitifs que nous l'espérions et les pilotes ne se sentaient pas à l'aise dans la voiture. Nous allons tout passer au crible pour comprendre comment nous pouvons encore nous améliorer d'ici le départ de la course. Une longue course nous attend et nous donnerons tout ce que nous pourrons pour aller de l'avant. A Austin, nous avons montré ce qu'il était possible de faire en rythme de course, c'est pourquoi nous visons les points".



Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps