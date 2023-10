Fernando Alonso (13°): "Non aspettatevi miracoli".

La stella dell'Aston Martin Fernando Alonso non è riuscito ad andare oltre il 13° posto nelle qualifiche in Messico, anche dopo il tempo cancellato di Alex Albon. Le sue previsioni di successo al GP sono di conseguenza modeste.

Nelle prove finali del GP del Messico all'Autódromo Hermanos Rodríguez, Fernando Alonso è riuscito a entrare nel secondo segmento di qualifiche. Tuttavia, anche dopo l'annullamento del tempo sul giro di Alex Albon, non è andato oltre il 13° posto. Naturalmente, l'ambizioso asturiano non era soddisfatto.

Alonso ha sospirato: "Sfortunatamente, abbiamo faticato un po' per alcuni fine settimana, ma questo weekend ancora più del solito. Abbiamo provato alcune cose con l'assetto della vettura, ma sembra che lasciamo del tempo dappertutto su un giro". E ha fatto la sua solita domanda sincera: "Dobbiamo capirlo. Non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione e ora dobbiamo cercare di tornare al più presto al nostro livello abituale".

Il fatto che il suo team Aston Martin si sia concentrato sulla gara nelle sessioni di prove libere del venerdì offre una ragione di speranza. "Questo fine settimana abbiamo preparato la domenica un po' meglio del sabato, quindi forse abbiamo una possibilità in gara", ha confermato il due volte campione.

Allo stesso tempo, Alonso ha chiarito: "Ma non siamo stati molto veloci in nessuna sessione, quindi non mi aspetto miracoli. La gara sarà difficile per tutti a causa delle alte temperature e normalmente c'è anche molto traffico su questa pista. Tuttavia, non rinuncio alla speranza di conquistare punti, perché anche ad Austin, dopo essere partito dalla corsia dei box, sono arrivato tra i primi dieci. La gara è lunga e daremo tutto per arrivare davanti. Vediamo, sicuramente lotteremo fino alla fine".

Il boss del team Mike Krack ha aggiunto: "È stata una sessione di qualifiche deludente, perché non siamo stati competitivi come speravamo e i piloti non si sono sentiti a proprio agio sulla vettura. Analizzeremo attentamente tutto per capire come migliorare prima dell'inizio della gara. Ci aspetta una gara lunga e daremo il massimo per arrivare davanti. Ad Austin abbiamo dimostrato cosa è possibile fare in assetto da gara, quindi puntiamo ai punti".



Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo