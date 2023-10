Fernando Alonso (13º): "Não esperem milagres".

Fernando Alonso, estrela da Aston Martin, não conseguiu ir além do 13º lugar na qualificação do México, mesmo depois da volta apagada de Alex Albon. As suas previsões de sucesso para o GP são igualmente modestas.

No último treino para o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, Fernando Alonso passou para o segundo segmento da qualificação. No entanto, mesmo depois da anulação da volta de Alex Albon, não foi além do 13º lugar. Naturalmente, o ambicioso asturiano não ficou satisfeito com isso.

Alonso suspirou: "Infelizmente, temos tido algumas dificuldades durante alguns fins-de-semana, mas este fim de semana ainda mais do que o habitual. Tentámos algumas coisas com o acerto do carro, mas parece que deixamos tempo em todo o lado numa volta". E fez a sua habitual exigência franca: "Temos de compreender isso. Não fizemos a nossa melhor prestação e agora temos de tentar voltar ao nosso nível habitual o mais rapidamente possível."

O facto de a sua equipa Aston Martin se ter concentrado na corrida nas sessões de treinos livres de sexta-feira é motivo de esperança. "Preparámos o domingo um pouco melhor este fim de semana do que no sábado, por isso talvez tenhamos uma hipótese na corrida", confirmou o bicampeão.

Ao mesmo tempo, Alonso esclareceu: "Mas não fomos realmente rápidos em nenhuma sessão, por isso não espero nenhum milagre. A corrida vai ser difícil para todos devido às altas temperaturas e, normalmente, também há muito tráfego nesta pista. Ainda assim, não estou a perder a esperança de conseguir pontos porque, no final do dia, também fiquei entre os 10 primeiros em Austin, depois de ter arrancado das boxes. A corrida é longa e vamos dar tudo para chegar à frente. Vamos ver, vamos certamente lutar até ao fim".

O chefe de equipa Mike Krack acrescentou: "Foi uma sessão de qualificação dececionante, pois não fomos tão competitivos como esperávamos e os pilotos não se sentiram confortáveis no carro. Vamos analisar tudo de perto para perceber como podemos melhorar antes do início da corrida. Temos uma longa corrida pela frente e vamos dar tudo para chegar à frente. Em Austin mostrámos o que é possível fazer em corrida, por isso o nosso objetivo são os pontos."



Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo