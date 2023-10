Christian Horner : "Nous nous en sommes bien sortis".

Lors des qualifications au Mexique, les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz ont été plus rapides que Max Verstappen. Le patron de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, félicite la concurrence, mais fait également l'éloge de ses protégés.

Personne ne s'y attendait vraiment, pas même les membres de l'équipe Ferrari eux-mêmes : Lors des qualifications du GP du Mexique, Charles Leclerc a réalisé le meilleur tour et son coéquipier Carlos Sainz s'est classé juste derrière lui. Le champion Max Verstappen n'est arrivé qu'en troisième position, à moins d'un dixième du temps réalisé par le Monégasque en pole position.

Le Néerlandais n'était pas le seul membre de la famille Red Bull à réaliser une bonne performance. Son coéquipier Sergio Pérez a lui aussi reçu les éloges du patron de l'équipe Christian Horner pour sa performance à domicile, tout comme Daniel Ricciardo de l'équipe sœur AlphaTauri. Le Britannique n'a toutefois pas manqué de saluer la bonne performance de ses concurrents.

"Ce n'était pas une séance de qualification comme nous en avons l'habitude", a noté Horner, avant de résumer : "Nous nous sommes bien battus, mais Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu à la fin. Je pense qu'ils étaient eux-mêmes surpris. En Q1 et Q2, ils semblaient encore devoir se battre, puis ils ont réalisé un très bon temps dans le premier run de Q3. Ensuite, ils n'ont pas pu s'améliorer dans la deuxième manche".

En ce qui concerne le triple champion du monde issu de ses rangs, l'homme de 49 ans a déclaré : "Max a réalisé un tour solide, mais ce n'était pas suffisant. Félicitations à Ferrari, ils ont été très rapides dans une séance très confuse".

Mais Horner a également souligné : "C'est aussi bien de voir Daniel en quatrième position et Checo en cinquième". Et il a affirmé : "Nous sommes impatients de participer à la course. Nous avons une bonne voiture de course et tant que nous n'avons pas de problème au premier tour, nous devrions être bien placés. Sur ce circuit, on n'a pas forcément envie de partir en tête, car la distance jusqu'au premier virage est très longue. Je suis curieux de voir si Ferrari va essayer de bloquer la piste, mais c'est une piste assez large. En tout cas, un GP passionnant nous attend".

Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps