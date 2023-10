Christian Horner: "Abbiamo fatto bene".

Nessuno se lo aspettava, nemmeno i membri del team Ferrari: Nelle qualifiche del GP del Messico, Charles Leclerc ha fatto segnare il giro più veloce, con il suo compagno di squadra Carlos Sainz subito dietro. Solo al terzo posto si è piazzato il campione Max Verstappen, che alla fine è arrivato a meno di un decimo dal tempo della pole del monegasco.

L'olandese non è stato l'unico membro della famiglia Red Bull a realizzare una buona prestazione. Anche il suo compagno di squadra Sergio Pérez ha ricevuto gli elogi del boss del team Christian Horner per la sua prestazione davanti al pubblico di casa, così come Daniel Ricciardo del team gemello AlphaTauri. Il britannico, tuttavia, non ha mancato di riconoscere la buona prestazione della concorrenza.

"Non è stata una qualifica come la conosciamo di solito", ha detto Horner, riassumendo: "Siamo andati bene, ma la Ferrari ha davvero dato il massimo alla fine. Credo che siano rimasti sorpresi. In Q1 e Q2 sembravano in difficoltà, poi hanno fatto un tempo molto forte nella prima manche della Q3. Poi nella seconda manche non sono riusciti a migliorare".

Guardando il tre volte campione del mondo dalle sue fila, il 49enne ha spiegato: "Max ha fatto un giro forte ma non è stato sufficiente. Complimenti alla Ferrari, sono stati molto veloci in una sessione molto confusa".

Ma Horner ha anche sottolineato: "È bello vedere Daniel quarto e Checo quinto". E ha affermato: "Non vediamo l'ora che arrivi la gara. Abbiamo una buona macchina da corsa e, se non avremo problemi al primo giro, dovremmo essere in una buona posizione. Su questa pista non si vuole necessariamente partire davanti perché la prima curva è lunga. Sono curioso di vedere se la Ferrari cercherà di bloccare la pista, ma è un tracciato piuttosto ampio. Ci aspettiamo sicuramente un GP emozionante".

Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo