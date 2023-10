Christian Horner: "Estivemos bem".

Na qualificação no México, os pilotos da Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz foram mais rápidos do que Max Verstappen. O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, felicita a concorrência, mas também elogia os seus protegidos.

Ninguém esperava isto, nem mesmo os próprios membros da equipa Ferrari: Na qualificação para o GP do México, Charles Leclerc fez a volta mais rápida, com o seu companheiro de equipa Carlos Sainz logo atrás. Apenas em terceiro lugar seguiu o campeão Max Verstappen, que no final ficou a menos de um décimo da pole do monegasco.

O holandês não foi o único membro da família Red Bull a ter um bom desempenho. O seu companheiro de equipa Sergio Pérez também foi elogiado pelo chefe de equipa Christian Horner pelo seu desempenho perante o público da sua casa, tal como Daniel Ricciardo da equipa irmã AlphaTauri. O britânico, no entanto, não deixou de reconhecer o bom desempenho da concorrência.

"Não foi uma qualificação como normalmente a conhecemos", disse Horner, resumindo: "Estivemos bem, mas a Ferrari deu tudo de si no final. Acho que eles próprios ficaram surpreendidos. Na Q1 e Q2 pareciam estar a ter dificuldades e depois fizeram um tempo muito forte na primeira corrida da Q3. Depois, na segunda corrida, não conseguiram melhorar".

Olhando para o tricampeão mundial a partir das suas próprias fileiras, o piloto de 49 anos explicou: "Max fez uma volta forte, mas não foi suficiente. Parabéns à Ferrari, eles foram muito rápidos numa sessão muito confusa".

Mas Horner também enfatizou: "Também é bom ver Daniel em quarto e Checo em quinto". E afirmou: "Estamos ansiosos pela corrida. Temos um bom carro de corrida e, desde que não tenhamos problemas na primeira volta, devemos estar numa boa posição. Nesta pista, não se quer necessariamente começar na frente porque é um longo caminho até à primeira curva. Estou curioso para ver se a Ferrari vai tentar bloquear a pista, mas é uma pista bastante larga. Podemos definitivamente esperar um GP emocionante".

Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo