Fred Vasseur : "Un long chemin jusqu'au premier virage".

Le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur a pu se réjouir après les qualifications de la pole mexicaine de Charles Leclerc et de la deuxième place de Carlos Sainz. Le Français sait toutefois que les points ne seront distribués qu'en course.

"Après la troisième séance d'essais libres, j'étais convaincu que nous pouvions bien faire, mais peut-être pas aussi bien", a avoué Fred Vasseur après la séance de qualification au Mexique, où c'est surtout un facteur qui a fait la différence entre le succès et la défaite.

"Cette fois, la performance a été principalement déterminée par les pneus, car si vous vouliez trop en faire en début de tour, il y avait un risque qu'ils se dégradent en fin de tour", a expliqué le directeur de l'équipe Ferrari.

"Nous nous sommes très bien débrouillés en Q1 et Q2, et nous avons eu l'avantage d'avoir deux nouveaux jeux de tendres pour la Q3, à la fois pour Charles et Carlos, et les premiers tours rapides se sont avérés être les meilleurs", s'est réjoui le Français, tout en avertissant : "Nous sommes bien sûr heureux de ce résultat en qualifications, mais nous ne devons pas nous envoler".

"Nous nous concentrons déjà sur la manière de transformer cette performance en un meilleur résultat possible en course, car nous avons vu que le peloton est très serré. Il y a aussi une très longue distance à parcourir jusqu'au premier virage et l'effet d'abri est un facteur important ici. Mais nous préférons tout de même partir de la première ligne de départ. Le fait que les deux pilotes ne soient séparés que de six centièmes montre que l'équipe fait du bon travail", a ajouté l'ingénieur de 55 ans.



Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps