Fred Vasseur: "Un lungo percorso fino alla prima curva".

Il boss della Ferrari Fred Vasseur è soddisfatto della pole di Charles Leclerc in Messico e del secondo posto di Carlos Sainz dopo le qualifiche. Ma il francese sa che i punti saranno distribuiti solo in gara.

"Dopo la terza sessione di prove libere ero convinto che avremmo potuto fare bene, ma forse non così bene", ha ammesso Fred Vasseur dopo le qualifiche in Messico, dove un fattore in particolare ha deciso il successo o la sconfitta.

"La prestazione questa volta è stata determinata principalmente dalle gomme, perché se si voleva troppo all'inizio del giro, c'era il rischio che si degradassero verso la fine del giro", ha spiegato il team boss della Ferrari.

"Siamo andati molto bene in Q1 e Q2, e abbiamo avuto il vantaggio di avere due set nuovi di mescola morbida per la Q3 sia per Charles che per Carlos, e i primi giri veloci si sono rivelati i migliori", ha esultato il francese, che allo stesso tempo ha ammonito: "Ovviamente siamo contenti del risultato delle qualifiche, ma non dobbiamo prendere il largo".

"Ci stiamo già concentrando su come trasformare questa prestazione nel miglior risultato possibile in gara, perché abbiamo visto che il campo è molto vicino. Inoltre, la strada per la prima curva è molto lunga e la scia è un fattore importante. Ma preferiamo comunque partire dalla prima fila. Il fatto che entrambi i piloti siano separati da soli sei centesimi dimostra che la squadra sta facendo un buon lavoro", ha aggiunto l'ingegnere 55enne.



Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo