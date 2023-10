Fred Vasseur: "Um longo caminho até à primeira curva".

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, ficou satisfeito com a pole de Charles Leclerc no México e com o segundo lugar de Carlos Sainz na qualificação. Mas o francês sabe que os pontos só serão distribuídos na corrida.

"Após a terceira sessão de treinos livres, eu estava convencido de que poderíamos ir bem, mas talvez não tão bem", admitiu Fred Vasseur após a qualificação no México, onde um fator em particular decidiu o sucesso ou a derrota.

"O desempenho desta vez foi determinado principalmente pelos pneus, porque se quiséssemos muito no início da volta, havia o risco de eles se degradarem no final da volta", explicou o chefe de equipa da Ferrari.

"Estivemos muito bem na Q1 e na Q2, e tivemos a vantagem de ter dois jogos novos do composto macio para a Q3, tanto para o Charles como para o Carlos, e as primeiras voltas rápidas revelaram-se as melhores", regozijou-se o francês, que, ao mesmo tempo, advertiu: "É claro que estamos satisfeitos com o resultado da qualificação, mas não devemos descolar".

"Já estamos a pensar em como podemos transformar este desempenho no melhor resultado possível na corrida, porque vimos que o campo está muito próximo. O caminho até à primeira curva é também muito longo e o slipstream é um fator importante aqui. Mas continuamos a preferir partir da primeira linha. O facto de ambos os pilotos estarem separados por apenas seis centésimos mostra que a equipa está a fazer um bom trabalho", acrescentou o engenheiro de 55 anos.



Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo